Сергей Гапликов: «Перспективы угледобычи в Воркуте — не менее 50 лет»

В интервью агентству ТАСС глава Коми Сергей Гапликов высоко оценил возможности развития угледобывающей отрасли в Воркуте.

— У правительства республики есть понимание перспектив угледобычи в Воркуте, эти материалы представлены и в правительство России. Существующие в заполярном моногороде мощности будут загружены еще не менее 50 лет, — отметил Сергей Гапликов. — Сегодня активно прорабатывается дальнейшая стратегия угледобычи в Воркуте, в этой работе самое активное участие принимают компании, на чьем балансе находятся разрабатываемые и перспективные участки угольных месторождений. Учитывая мировые тенденции, Минэнерго России, члены промышленного блока федерального правительства очень активно ведут консультации с экспертным сообществом, с институтами. При более высокой потребности на мировых рынках в наших марках углей, а в Воркуте добываются преимущественно ценные породы коксующегося угля, используемого в металлургии, его можно более активно добывать и открытым способом.