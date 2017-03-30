Лыжный мастер из Айкино

Игорь Кузнецов стал двенадцатикратным чемпионом Кубка мира мастеров

Юным лыжникам в селе Айкино Усть-Вымского района есть на кого равняться. Тренер по лыжным гонкам местной ДЮСШ Игорь Кузнецов не просто регулярный участник кубков мира мастеров (КММ), но и многократный чемпион этих стартов. Две недели назад он вернулся из швейцарского Давоса, где завоевал золото и серебро. Этот турнир стал десятым международным стартом в карьере лыжника.

Ранее Игорь Кузнецов участвовал среди спортсменов в возрасте от 45 до 49 лет, а в этом году перешел в группу от 50 до 54. Перед стартами лыжники тщательно готовятся и, чтобы участвовать в мартовских гонках, заявки подают еще в сентябре. В заявке каждый спортсмен указывает, каким стилем побежит. Игорь Кузнецов всегда выбирает коньковый ход. Он участвовал уже в десяти турнирах, и старты в Швейцарии стали для него своеобразным юбилеем. Там он завоевал золото и серебро, став двенадцатикратным чемпионом мира и четырнадцатикратным призером.

– Да, был на десяти турнирах, но не подряд, – говорит он. – Пропустил два из-за финансовых трудностей. Не съездил в США и в Швецию. Однако в следующем году кубок вновь пройдет в Америке, и на этот раз уже точно поеду.

Игорь Кузнецов, будучи прирожденным чемпионом в душе и на деле, был несколько расстроен, вспоминая недавние швейцарские старты, ведь ему не удалось выполнить свой уже привычный медальный норматив. На Кубке мира в Сыктывкаре в позапрошлом году он выиграл одно серебро и три золота, в финском Вуокатти на КММ-2016 также первенствовал три раза, а вот в Швейцарии результаты были скромнее. Виной тому, по его словам, стала скомканная подготовка в связи с повышением квалификации. Учеба не позволила подготовиться к ветеранским стартам так, как хотелось бы.

– Готовность по сравнению с прошлым годом была процентов на восемьдесят. В прошлом году в Финляндии была низина, а в Швейцарии горы, бежать там очень тяжело. Первую гонку выиграл швейцарец, американец был вторым, француз третьим, я пятым. На десятикилометровой дистанции мне сил хватило, и я пришел вторым, на дистанции сорок пять километров – четвертым. Потом в эстафете в составе сборной России занял первое место общекомандное, – рассказал лыжник.

О стартах в Финляндии Игорь Кузнецов вспоминает с улыбкой. Финны, по его словам, придумали гениальную схему обогащения. Они продавали стартовые и финишные протоколы за три и пять евро. А вот самым ярким и запоминающимся стал старт на родной земле.

– Самый красивый, насыщенный и богатый был, конечно, старт в Сыктывкаре. Сколько я ездил по другим странам, такого, как у нас, нигде не было. Обычно за рубежом нет такого праздника спорта. Там все проходит в рабочем режиме: приехали, палатки поставили в чистом поле, соревнования провели и уехали. Они не тратят на это такие средства, как мы. А мы вложили в проведение еще и душу, – говорит Игорь Кузнецов.

Кубок мира мастеров (КММ) по лыжным гонкам известен с начала 1980 года, когда создали лыжную международную ассоциацию мастеров (так за рубежом называют спортсменов-ветеранов). Эта ассоциация, сокращенно WMA (World Masters Association), ежегодно проводит КММ (иначе его называют еще и чемпионатом мира среди ветеранов), который собирает в последнее время порядка полутора тысяч лыжников-спортсменов из 25-30 стран мира. Право на участие в любительском чемпионате мира получают спортсмены, более двух лет не выступавшие на профессиональном уровне. Возрастной ценз – тридцать пять лет и старше. В Сыктывкаре КММ прошел в марте 2015 года.

Ярослав СЕВРУК