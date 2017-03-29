Роковой голос Биармии

Студенты из Коми показали рок-мюзикл по эпосу Каллистрата Жакова

В минувший вторник на сцене Национального музыкально-драматического театра с аншлагом прошла сыктывкарская премьера арт-рок мюзикла «Биармия». Свою сценическую версию известного литературного эпоса Каллистрата Жакова представили студенты четвертого курса Театрального института имени Бориса Щукина.

Поэма, созданная на основе легенд о стране Биармии, превратилась в современный рок-мюзикл. В основе часового спектакля рассказ о любви длиной в целую жизнь. Начинается история с того, что пермский князь Яур (артист Валентин Бугаев) отправляется в Биармию за невестой Райдой (Тамара Мильгром). Она оставляет дом отца – царя Биармии Оксора (Валериан Канев), рожает сына Югыдморта (Роман Поличенко) и становится частью Джеджим Пармы.

Постановка наполнена энергией, музыкой и символами. Часть стихов проговаривается, часть исполняется в виде песен. Композитор мюзикла Дмитрий Волков, инсценировка и адаптация текста Дмитрия Чеботарева, режиссеры-педагоги – Дмитрий Волков и Дмитрий Чеботарев. Оригинальное музыкальное сопровождение спектаклю придали студенты первого курса бурятской студии Театрального института имени Щукина Бато Шойнжонов и Дахалэ Жамбалов.

В репертуаре труппы уже пять лет есть своя постановка жаковского эпоса – музыкальный спектакль «Парма лов» («Душа пармы»). Этот спектакль поставлен по мотивам нескольких глав поэмы: путешествие князя Яура в страну Биармию за невестой, похищение Райды и свадьба.

Поэму «Биармия» написал Жаков в 1916 году на русском языке. Она состоит из 46 частей, семи тысяч стихов. В 1992 году поэт Михаил Елькин перевел «Биармию» на коми язык. Сыктывкар не единственный город, в котором идет спектакль про легендарную страну Биармию. Несколько лет назад в национальном театре Карелии поставили рок-оперу на финском языке «Биармия».

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА