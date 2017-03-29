Интинская шахта начала наращивать добычу

Главе Коми представили стратегию стабилизации работы шахты «Интауголь»

Во вторник руководитель региона провел совещание по реализации планов интинской угольной компании. Поручение о подготовке плана по выводу предприятия на стабильную работу Сергей Гапликов дал в ходе рабочей поездки в Инту неделей ранее. Пошаговая стратегия восстановления работы шахты подготовлена на основе анализа текущей ситуации на предприятии и с учетом имеющихся возможностей «Интаугля».

По словам исполнительного директора предприятия Александра Ковалева, с 16 марта работники переведены в новое акционерное общество «Интауголь». Из 1442 человек перешло 1170, оставшиеся 272 работника будут переведены по окончании отпусков, больничных и т.д. Добыча горной массы составила 240 тысяч тонн, отставание от годовых планов-показателей – 190 тысяч тонн. В марте при оперативном плане 117 тысяч тонн добыто фактически 48,4 тысячи тонн. По проходке план будет перевыполнен.

– Причинами, объективно послужившими невыполнению плановых показателей по добыче горной массы, за период с начала года и по состоянию на вторник явились осложнения горно-геологических условий в очистном забое лавы №1040 при доработке запасов ее выемочного поля, в связи с чем горные работы в данной лаве были временно остановлены. Оставшиеся запасы выемочного поля лавы №1040 составляют 200 тысяч тонн, – рассказал Александр Ковалев.

Одновременно с остановкой ведения горных работ по добыче горной массы в лаве №1040 предприятие было вынуждено в экстренном порядке перегруппировать основные направления производства на опережающий монтаж горно-шахтного оборудования лавы №842, которая была сдана в эксплуатацию весной 2016 года. Оставшиеся запасы выемочного поля лавы №842 составляют 75 тысяч тонн. В период с 8 по 19 апреля объем добычи значительно упал, что было вызвано осложнением горнотехнических условий в действующей лаве.

– 20 марта после проведенного вами совещания на шахте мы оперативно провели технический совет, на котором были подкорректированы наши планы по монтажам в 2017 году. Так получилось, что после нашего совещания (видимо, по удачному совпадению улучшились горные условия в лаве) мы все-таки начали наращивать добычу. Сегодня шахта работает в режиме две с половиной – три тысячи тонн угля в сутки. Исходя из остатков угля, что остались в лаве №842, мы видим, что в режиме, который сегодня достигнут – 2,5 тысячи тонн, мы практически до конца апреля будем добывать и отгружать уголь потребителям, – продолжил Александр Ковалев.

Как отметил исполдиректор, это позволит закрыть предоплату марта, полученную от ПАО «Т Плюс» за поставку угля на Интинскую ТЭЦ. При таком раскладе в апреле Интинская ТЭЦ в полном объеме будет обеспечена углем, и порядка 20 миллионов рублей поступят на счет АО «Интауголь».

К концу апреля 842-я лава будет отработана. Для восстановления работы в лаве №1040 проводится дополнительная горная выработка. Планируемая дата окончания работ – 5 апреля. Запасы угля в лаве №1040 составляют порядка 200 тысяч тонн, что обеспечит необходимые объемы отгрузки на Череповецкую ГРЭС до перехода на лаву 843, отметил Александр Ковалев:

– На сегодня на Череповецкую ГРЭС нами отгружено 142 тысячи тонн. До конца марта мы планируем закрыть объем, который был прописан в контракте, за который мы уже получили деньги. До конца марта наши обязательства – 150 тысяч тонн – будут выполнены. Я думаю, что в первой декаде мы по деньгам с Череповецкой ГРЭС рассчитаемся.

По словам исполнительного директора, после полного закрытия долга перед Череповецкой ГРЭС предприятию полностью компенсируют затраты по транспортной составляющей:

– Для нас принципиально важно в кратчайшие сроки рассчитаться по долгам, потому что в летнее время, когда концентрат не нужен, для нас это будет практически единственный контракт, который будет нам приносить порядка 55 миллионов рублей ежемесячно. Этих денег нам хватит на выплату заработной платы. По снабжению мы внесли коррективы, сегодня, подписывая договоры, стараемся максимально отсрочить платежи. Все контракты согласовываются таким образом, чтобы большая часть оплаты была в рассрочку и сняла финансовую нагрузку на предприятие.

Львиную долю затрат по ремонтам шахта перенесла на местный Ремонтно-механический завод (РМЗ).

– Мы планируем его обеспечить металлопрокатом, запчастями и будем сами восстанавливать такие дорогостоящие позиции, как конвейерный став для 843-й лавы, звездочки и т.д. Такая работа, по моей оценке, позволит сэкономить нам на монтаже лавы №843 порядка 90-100 миллионов рублей, – резюмировал Александр Ковалев.

Сергей Гапликов предложил координировать действия с министерством промышленности Коми, для того чтобы у завода не было простоя:

– Если будет загружен заказами РМЗ, то фактически еще одно предприятие в городе будет обеспечено работой, что для города только плюс. А для самой шахты – существенное снижение затрат. Если нужно решать дополнительные вопросы, заранее говорите, чтобы у вас простоя не было. Тогда это даст вам снижение и временных показателей, и трудозатрат.

Роман СЕМЕНОВ