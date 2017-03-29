Верхолузье не останется без моста

50 миллионов рублей потребуется для строительства нового железобетонного моста вместо рухнувшего в селе Верхолузье Прилузского района. Об этом сообщил зампред правительства Коми Константин Лазарев на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

ЧП случилось в Прилузском районе 24 марта из-за того, что по старому деревянному мосту грузоподъемностью 3,5 тонны поехал 40-тонный КамАЗ с лесом. Мост обрушился, машина упала в воду, водитель чуть не погиб.

По словам Константина Лазарева, состояние деревянного моста и до этого происшествия оставляло желать лучшего, он использовался только в крайних случаях – для проезда машин скорой помощи и подвоза продуктов. Если сносить остатки старого моста и строить новый, железобетонный, цена вопроса составит 50 миллионов рублей.

По информации Константина Лазарева, в Прилузском районе производилась незаконная вырубка леса, КамАЗ вывозил древесину в Кировскую область – и, вероятно, уже не в первый раз. Криминальную деятельность в районе не могли не заметить, но мер для ее пресечения не приняли.

– Результаты расследования будут доведены до всех, – предупредил Константин Лазарев.

Сейчас вместо моста сделан временный пешеходный переход через реку.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК