Олег Беляков будет представлять Коми в Северо-Западном регионе

С 1 апреля исполнение обязанностей представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации будет возложено на Олега Белякова.

Соответствующее распоряжение подписал 27 марта глава Коми Сергей Гапликов.

Валерий Кюршин, занимавший должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации с 2003 года, освобожден от нее по собственному желанию. Олег Беляков ранее занимал пост заместителя представителя Коми в Северо-Западном регионе.

Артур АРТЕЕВ

Фото lib.herzen.spb.ru

Олег Беляков родился в 1958 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт и Российскую академию госслужбы при президенте России. С 1986 по 1995 год работал врачом в различных медучреждениях Сыктывкара, затем до 2001 года в администрации главы Коми. В 2002 году перебрался в Санкт-Петербург, с тех пор его основное место работы – представительство республики в Северо-Западном регионе.