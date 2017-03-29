Владимир Анищик покинул свой пост
В среду на внеочередном заседании совета Печорского района депутаты поддержали просьбу главы района – председателя совета Владимира Анищика о досрочном прекращении полномочий.
Как пояснил депутатскому корпусу Владимир Анищик, его решение об отставке принято по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба администрации Печорского района.
По решению депутатов выборы главы района – председателя совета назначены на очередное заседание депутатского корпуса, которое, по предварительным данным, состоится 27 апреля. До этого времени исполнять обязанности главы депутатского корпуса будет заместитель председателя Геннадий Коньков.
Игорь ПЕТРОВ
Добавить комментарий