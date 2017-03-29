Владимир Анищик покинул свой пост

В среду на внеочередном заседании совета Печорского района депутаты поддержали просьбу главы района – председателя совета Владимира Анищика о досрочном прекращении полномочий.



Как пояснил депутатскому корпусу Владимир Анищик, его решение об отставке принято по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба администрации Печорского района.

По решению депутатов выборы главы района – председателя совета назначены на очередное заседание депутатского корпуса, которое, по предварительным данным, состоится 27 апреля. До этого времени исполнять обязанности главы депутатского корпуса будет заместитель председателя Геннадий Коньков.

Игорь ПЕТРОВ