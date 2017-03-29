Ижемцы встретились в Петербурге

В минувший вторник в Санкт-Петербурге прошла встреча проживающих в Северной столице коми-ижемцев. Инициатива проведения встречи в представительстве республики принадлежит Татьяне Хатанзейской.



За чашкой чая собрались более двадцати человек, в числе которых студенты вузов, работающая молодежь, пенсионеры и активисты Санкт-Петербургского коми землячества «Неватас». Земляки познакомились друг с другом, каждый рассказал о себе и своей жизни в Республике Коми и Санкт-Петербурге. На встрече прошла игра «Что? Где? Когда» с вопросами о республике, Ижемском районе и выдающихся личностях Коми края.

Также во время встречи специалисты представительства рассказали гостям о ключевых мероприятиях по поддержке коми диаспоры и молодежи, которые проводятся для земляков в Санкт-Петербурге.

Артур АРТЕЕВ