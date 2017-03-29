Новый мэр Сыктывкара займется урбанистикой

Валерий Козлов рассказал о первых шагах на посту градоначальника

Во вторник, 28 марта, в Сыктывкаре прошла сессия городского совета, в ходе которой состоялись выборы нового мэра столицы. В результате тайного голосования подавляющее число депутатов проголосовало за Валерия Козлова.

Свои кандидатуры на пост главы города – руководителя администрации выдвигали семь человек. Два кандидата – преподаватель СГУ Константин Боталов и директор коммерческой организации Андрей Сажин – не были допущены к выборам по причине предоставления неполного пакета документов. В результате в выборах приняли участие пять человек: бывший председатель совета города Валерий Козлов, исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин, депутат горсовета от партии ЛДПР Михаил Гобанов, начальник Государственной жилищной инспекции по Сыктывкару Аркадий Малафеев и пенсионер МВД Андрей Попов.

Всем кандидатам предоставили возможность рассказать о себе и поделиться своими идеями и планами развития города. Продуманные по всем направлениям программы представили только два кандидата – Валерий Козлов и Владимир Голдин.

– 16 августа 2016 года состоялись общественные слушания, на которых наши земляки поддержали основные направления развития города. Убежден, что сейчас нет необходимости коренным образом их пересматривать, учитывая то, что летом 2016 года команда администрации под руководством Андрея Николаевича Самоделкина грамотно и профессионально подошла к их разработке. Работа администрации должна строиться на социально ориентированном подходе и создании комфортных условий для труда и жизни горожан. С этой целью считаю важным развивать экономику, выстраивать эффективную работу с налогоплательщиками, органами республиканской власти, – сказал в своем выступлении Валерий Козлов.

Далее он конкретизировал, как намерен решать эти задачи.

– Одна из основных задач мэра – пополнение городского бюджета. Как вы собираетесь это делать? – задал ему вопрос депутат от КПРФ Илья Богданов.

– Конечно, это развитие и совместная работа с крупнейшими предприятиями региона, поддержка малого и среднего бизнеса, создание условий, в том числе инвестиционных площадок для привлечения в город новых предприятий и объектов инфраструктуры. Я понимаю, что в нынешних условиях это работа непростая, но давайте вместе думать, как ее наладить, – ответил Валерий Козлов.

Примерно такие же направления развития столицы представил в своей программе Владимир Голдин, который отметил также, что, поскольку главная задача градоначальника – создание города для комфортного проживания людей, Сыктывкару необходима интернет-площадка для референдумов, где люди могли бы свободно делиться своими соображениями по развитию города.

Аркадий Малафеев в своем выступлении сразу отметил, что решил участвовать в конкурсе, так как Сыктывкар для него родной город, но в то же время отдает себе отчет, что шансов у него мало.

– Своей основной задачей на посту мэра я вижу создание комфортных условий проживания для горожан, – отметил Аркадий Малафеев.

На вопрос депутата Надежды Цветковой, известны ли ему восемь муниципальных программ и каковы его стратегии развития города, кандидат в мэры ответил, что считает, что делить шкуру неубитого медведя ему еще рано.

Еще один кандидат – Андрей Попов, рассказав про свой трудовой путь, заверил народных избранников, что у него огромный опыт и, кроме того, он легко обучаем. В 2007 году Андрей Попов уже участвовал в конкурсе на замещение должности градоначальника. По его словам, сейчас это еще не аншлаг – аншлаг был тогда.

– Я тут поднял свои программные тезисы 2007 года и увидел, что все, что было там у меня отмечено, ни одним из мэров не реализовывалось. Если депутаты не остановятся на моей кандидатуре, я готов свои программные тезисы, где отмечены болевые точки города, передать новому градоначальнику для работы, – пообещал кандидат.

Михаил Гобанов отметил в своем выступлении, что проблемы города имеют давнюю историю, и поэтому все о них знают, но все же остановился на тех моментах, которые определяют дальнейшую стратегию развития города. По его мнению, несмотря на принимаемые меры, социальные инфраструктуры, культура, физкультура и спорт требуют существенного улучшения. Состояние имеющейся материально-технической базы социальной сферы, особенно детских дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения, не обеспечивает в полной мере потребности населения. Несмотря на ежегодный ремонт дорог в городе, состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. На это есть объективные природные причины, но немалую роль в этом играет и некачественная работа подрядчиков, которая требует ужесточения контроля. Поднял он также проблему вывоза ТБО, на решение которой в бюджете города выделяется явно недостаточно средств.

Из 30 депутатов на сессии присутствовало 29. Сам Валерий Козлов от голосования отказался. При подсчете бюллетеней выяснилось, что галочки напротив фамилии Валерия Козлова поставил 21 человек. За кандидатуру Владимира Голдина проголосовали пять депутатов. Один голос был за Михаила Гобанова. За Андрея Попова и Аркадия Малафеева не проголосовал никто, и один бюллетень был испорчен. Таким образом, в борьбе за кресло градоначальника победу одержал Валерий Козлов.

Сразу после оглашения результатов выборов объявили перерыв, во время которого Валерий Козлов ответил на вопросы журналистов. В первую очередь у него поинтересовались о кадровых перестановках и дальнейшей судьбе Владимира Голдина. По словам нового мэра, его вполне устраивает нынешняя команда, с которой он проработал семь лет и считает ее уже своей, так что больших кадровых перестановок в ближайшее время не будет, штатная численность и структура администрации сохранится та же. Что касается Владимира Голдина, который на данный момент является первым вице-мэром, то он готов работать с ним, если на то будет желание самого Владимира Голдина.

Говоря о ближайших планах работы, Валерий Козлов отметил, что здесь ничего нового нет: на данный момент это очистка города от снега и весенней грязи, подготовка его к весне. Отдельное внимание в своей работе градоначальник намерен уделить урбанистике, а именно комплексному развитию инфраструктуры улиц, смене внешнего облика центральной части города с учетом мнения горожан. В первую очередь обновлению подвергнется улица Коммунистическая, которая является лицом города и в то же время на ней полно участков с выбитой брусчаткой, а ступеньки, ведущие вниз от улицы Карла Маркса к площади у бассейна, буквально осыпаются от старости. Новый мэр выразил уверенность, что 100-летие республики горожане встретят в обновленном Сыктывкаре.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА