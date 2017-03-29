В столице Коми выстраивают диалог поколений

Ветераны обсудили новые возможности работы по патриотическому воспитанию молодежи

Благодаря хорошо налаженной допризывной подготовке и тесному сотрудничеству военного комиссариата с ветеранами Сыктывкара за последние десять лет заметно сократилось число уклонистов и возросло число ребят, осознанно желающих служить в армии. Об этом сообщил начальник отдела военного комиссариата Коми по Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому районам Игорь Безручко на прошедшем 28 марта заседании президиума республиканской организации ветеранов.

Как отметил в начале заседания председатель сыктывкарской организации ветеранов Владимир Пыстин, ветеранским организациям необходимо выработать новые модели работы по военно-патриотическому воспитанию, привлекать к сотрудничеству в этом направлении новые организации.

О том, что делается ветеранами для воспитания будущих патриотов, рассказала председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Альбина Кудряшова. Ветераны ежегодно посещают учебные заведения города с патриотическими мероприятиями, вместе с педагогическими коллективами принимают участие в составлении воспитательных планов, помогают в оформлении школьных музеев, устанавливают мемориальные доски, сотрудничают с волонтерскими организациями. По словам Альбины Кудряшовой, ветеранов Великой Отечественной войны в городе практически не осталось, а тех, кто остался, они очень берегут. В связи с этим необходимо налаживать более тесное сотрудничество с ветеранами локальных конфликтов и с другими общественными организациями.

Как отметил Игорь Безручко, в 2007 году после проведения призыва в розыске оставалось более 700 человек, а сейчас эта цифра составляет менее двухсот. Не все из них злостные уклонисты, их вообще не так много. Большей частью это молодые люди, которые просто не были оповещены, уехали в другие города и не встали там на воинский учет. Многие ребята, желающие посвятить себя воинской службе, сегодня учатся в кадетских классах, занимаются в военно-патриотических клубах, принимают участие во всех мероприятиях военно-патриотической направленности.

По мнению военкома, роль ветеранских организаций в допризывной подготовке ребят невозможно уменьшить. В период призывной кампании проводятся Дни призывника и встречи с ветеранами. Перед отправкой на сборный пункт ветераны вручают наказы завтрашним солдатам. По словам Игоря Безручко, общение с участниками Великой Отечественной – важный момент в работе с призывниками. И сами ветераны, которых осталось уже очень мало, осознают это.

– Наш бессменный помощник Василий Стрекалов никогда не отказывает нам прийти на встречу с ребятами. Причем отказывается от машины, ходит пешком и к восьми утра уже всегда на месте, – рассказал военком.

Он добавил также, что в начале марта во Дворце творчества детей и молодежи состоялось учредительное собрание местного отделения военно-патриотического движения «Юнармия». В апреле движение приступит к формированию отрядов юнармейцев в школах Сыктывкара и военно-патриотических клубах. Игорь Безручко призвал ветеранов оказать поддержку в развитии движения.

По словам военкома, среди ребят вновь возрос интерес к военным профессиям, они стремятся попасть в военные училища, куда идет строгий отбор. А движения типа «Юнармии» – прекрасная подготовка к поступлению в такие учебные заведения. Кроме того, курсанты военных училищ полностью находятся на государственном обеспечении.

По-новому взглянуть на тему патриотического воспитания призвала участников заседания председатель Коми регионального отделения общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация» Людмила Афанасьева. По мнению общественницы, все, о чем говорилось выше, необходимо, но при этом никакое воспитание не будет эффективным без ведущей роли семьи и родителей. В подтверждение она привела слова патриарха Кирилла о том, что ничто не спасет Россию, если мы не будем укреплять основы семьи.

– Патриотизм начинается с семьи, и если этим пренебречь, то все остальное будет только словами, – уверена лидер родительской ассоциации. – Давайте создадим постоянно действующую площадку «Диалог поколений» и будем к участию во всех мероприятиях привлекать не только детей, но и родителей.

В ходе совещания также высказали предложения наладить более тесную связь со СМИ для освещения работы ветеранских организаций, изучать и распространять опыт музейной и поисковой работы. Кроме того, было сказано о необходимости открывать в школах музеи не только боевой, но и трудовой славы.

Галина ГАЕВА