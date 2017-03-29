Экологическая полиция на страже природы

Депутат Николай Валуев предложил создать новую силовую структуру – экологическую полицию, которая сможет следить за стихийными свалками, браконьерами, незаконными вырубками леса и так далее. Речь идет о централизации деятельности рыболовных, охотничьих и иных инспекторов охраны. Пока же возможностей надзорных органов в области природоохраны хватает только на то, чтобы контролировать деятельность юрлиц и крупных промышленных предприятий, а вред частных лиц остается без внимания. Депутат уверен, что новая федеральная структура способна остановить загрязнение страны и опустошение ее природных ресурсов на бытовом уровне. Спасет ли природу экологическая полиция?

Надежда Беляева, председатель Прилузского райсовета ветеранов:

– Считаю, что экологическая полиция может принести реальную пользу при условии, что не будет «как всегда». В Швеции «зеленые полицейские» охраняют не только природу, но и памятники, цветники, деревья. А у нас, поскольку не решена проблема стихийных свалок, смогут помочь в решении этой проблемы.

Николай Морохин, глава сельского поселения «Нижний Воч», Усть-Куломский район:

– Если не изменить федеральное законодательство о природоохране и Лесной кодекс, экологическая полиция спасению не поможет. Еще один надзорный орган поставят на бюджет, который будет контролировать только легальных производителей.

Юрий Вавилов, председатель интинской организации инвалидов:

– Не спасет. Больше ведомств – меньше ответственности. Если решать вопрос в этом ключе, проще добавить тех денег минприроды с расширением функций. Отпадут затраты на создание нового управленческого аппарата.

Антонина Зиновьева, директор МУП «Центр расчетов», Усть-Вымский район:

– Считаю, что нет необходимости создавать еще одну надстройку в экологической цепи, в районах есть природоохранные органы, органы лесоохраны, охотинспекция. Если каждый будет добросовестно выполнять свою работу, такая полиция не понадобится.

Татьяна Чупрова, ведущий эксперт Центра господдержки АПК и рыбного хозяйства Коми, Усть-Цилемский район:

– Не нужно ничего создавать. Просто нужно работать на сто процентов тем структурам, которые за данные вопросы отвечают. Совершенно не вижу работы комитета по охране окружающей среды. Может, стоит им усилить активность? Это уже даже смешно: все время что-то меняем, а когда работать? Контроль и ответственность за нарушения – и многое изменится.

Кирилл Королев, инженер из Сыктывкара:

– Раньше вопросы контроля использования природных ресурсов решались силами участковых и лесников. Конечно, и самозанятость преследовалась. Теперь лесников сократили, участковых посадили писать отчеты – и удивляемся тому, что у надзорных органов не хватает ресурсов следить за природопользованием гражданами и предпринимателями. Задайтесь вопросом: учат ли детей в школах бережно относиться к природе? Каким образом и сколько раз в год об этом говорят? Насколько слова о необходимости беречь природу понимаются детьми? Именно дети вырастут и будут пользоваться тем, что останется от природы после нас. А тех, кто сегодня уничтожает природу, мы вряд ли исправим. И никакие службы нам не помогут.

Ирина Агеева, депутат совета Корткеросского района, село Сторожевск:

– В связи со сложившейся тяжелейшей экологической ситуацией в России, безнаказанностью по данному виду правонарушений и безответственностью граждан к экологии безоговорочно поддерживаю Николая Валуева.

Сергей Изъюров, пенсионер из села Корткерос:

– Совсем не нравится это предложение. Предлагаю создать структуру по зачистке незаконных свалок и территорий вокруг муниципальных образований, благо безработных полно. Стимулировать прием пластика, стеклотары и других отходов от населения. Начать по-настоящему вести экологическое воспитание, установить плакаты и баннеры в районах незаконного сброса мусора и вдоль дорог. Чисто там, где не мусорят и где каждый день убирают. 90 процентов мусора мы покупаем в наших магазинах, так что они и должны за все это заплатить. А к каждому человеку полицейского не приставишь. Знаком со случаями, когда была полная доказательная база за незаконный сброс мусора – суды никого не наказали.

Екатерина Ануфриева, учитель из Ижемского района:

– Необходимо принять законы на республиканском уровне об охране природы, как в Ненецком округе, где платят огромные штрафы за нефтяные загрязнения. Принять законы по защите ресурсов, лесных, рыбных и т.д. Необходимо построить предприятия по переработке мусора, создать структуры, привлечь предпринимателей по сбору и перевозке. Освободить от налогов людей, занимающихся этой проблемой. Раньше собирали макулатуру, стеклотару, металлолом, все это увозилось и сдавалось на предприятия, не выбрасывалось, не загрязняло природу. Полиция не решит эту проблему.

Павел Дуркин, председатель общества инвалидов, Усть-Цилемский район:

– Практика по созданию и работе экологической полиции имеется в зарубежных странах. Необходимо проанализировать их работу, чтобы не создавать велосипед. Действительно надзирающие органы в области природоохраны малочисленны, не всегда в них работают профессионалы, технически слабо обеспечены, законы об их правах не всегда работают в их пользу. Например, работник охотнадзора не имеет соответствующей форменной экипировки и служебной автомашины с соответствующей раскраской, как у ГИБДД. Он имеет право останавливать транспортные средства по закону, но из-за этой проблемы не имеет права этого делать. Необходимо принятие закона об экологической полиции либо дополнения в закон о полиции. Мое мнение, что если все сделать по уму и закону, то польза от создания новой правоохранительной структуры будет обеспечена. А личный состав и руководителей необходимо набирать из бывших сотрудников милиции, а руководителей лучше из числа пенсионеров – ветеранов органов внутренних дел.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора районной газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Идея создания экологической полиции не нова. Сам предлагал администрации района в 2006 году создать прецедент в России и организовать районную экологическую полицию из нескольких человек, но поддержки не получил. Охраной окружающей среды, биологических ресурсов должны заниматься люди с реальными полномочиями. Практика работы европейских стран показывает, что только такая структура имеет реальную возможность влиять на соблюдение законности в природоохранной сфере. Единственное, что службу надо создавать не для галочки, а реальную, работающую, без раздутых штатов и пустой отчетности.

Василий Федоров, пенсионер из Удорского района:

– Думаю, что Николай Валуев дает предложение, в котором не совсем разбирается, есть государственные структуры – природоохранная прокуратура, есть гослесхоз, есть природоохранная, рыбоохранная и охотничья инспекции. Зачем разрушать вполне работоспособные организации? Другое дело, что их надо заставить надлежащим образом работать. Если все перечисленные структуры будут работать как положено, спасти природу можно, они от государства получают хорошее вознаграждение, находятся на госслужбе со всеми вытекающими льготами.

Николай Белых, пенсионер из Сосногорска:

– Полагаю, что экологическую полицию создавать надо, поскольку существует экологическая прокуратура. Она должна состоять из высококвалифицированных патриотических специалистов по каждому направлению, поскольку органы МЧС и охраны природы не выполняют той роли, которая от них требуется обществом в области экологической защиты. А то действительно скоро увязнем в грязи, разливах нефти и разного рода выбросах.

Андрей Коншин, глава поселения «Серегово», Княжпогостский район:

– Чтобы остановить загрязнение страны и опустошение ее природных ресурсов на бытовом уровне, нет необходимости создавать новый орган и тратить массу денежных средств на изготовлении новой атрибутики, формы и т.д. Лучший выход – это массово, системно подойти к организации санкционированных свалок (полигонов), сбору и вывозу ТБО. Кроме того, значительную роль играет повышение уровня жизни населения. Сегодня мы наблюдаем, как растут требования и санкции, но не видим должного финансирования на реализацию своих полномочий для муниципальных образований. Загрязнение страны способна остановить не новая федеральная структура, а сами граждане с помощью государства.

Геннадий Огородник, пенсионер из Ухты:

– Идея создания экологической полиции предусматривает «остановить загрязнение страны и опустошение ее природных ресурсов на бытовом уровне». То есть еще одна силовая структура будет создана против гражданина, а не против промышленников, которые и губят природу, не отвечая за это. Нынешние специалисты по охране природы из уничтоженного комитета по охране природы не смогут работать в экологической полиции в связи с требованиями работы в органах. С созданием экологической полиции усилится ответственность в отношении граждан. Почему нельзя наделить такими полномочиями существующие органы, подготовить специалистов, кадры? Как я понял, сегодня только есть идея создания такой полиции, и все. То есть все сыро и утопично. Приниматься такой закон будет несколько лет, а затем совершенствоваться еще несколько лет. Почему бы не сделать по аналогии, как это было, например, с военизированной и профессиональной пожарной охраной?

Александр Седрисев, начальник Усть-Вымского почтамта:

– Валуев, конечно, прав. Надо бороться со всякого рода нарушителями. Но думаю, у нас и так много надзорных органов, а вот на строительство новых полигонов для ТКО у органов местного самоуправления денег нет. Да и в школах не помешало бы учить детей Родину любить.

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