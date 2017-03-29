Москвичка Анастасия Васильева: «В Сыктывкаре я заговорила на коми языке»

Преподаватель математики Московского госуниверситета Анастасия Васильева год назад самостоятельно выучила коми язык. Девушка так хорошо его усвоила, что ведет в социальной сети «ВКонтакте» группу «Математика комиӧн» («Математика на коми») и научно-популярный блог. В марте она впервые побывала в Сыктывкаре и смогла пообщаться с носителями коми языка, приняв участие в Международной научной конференции «Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы». На конференции девушка рассказала о своем опыте самостоятельного изучения коми языка. Своими впечатлениями от поездки в Сыктывкар она поделилась с «Республикой».

– Что удалось увидеть за пару дней в Сыктывкаре?

– Посмотреть город за два дня практически не удалось. Хотела приехать на несколько дней, но не получилось. Я прилетела вечером, уже было темно, а город при этом еще не очень хорошо освещался. Следующие два дня была конференция, поэтому я в основном ходила по улице Коммунистической и в ближайших окрестностях. В парке имени Кирова (знакомом еще по первым урокам учебника коми языка Евгения Цыпанова) побывала в первый вечер. На машине знакомые свозили на Красную гору – там с обрыва открывается вид на город. Но было темно, и город представлял только вереницу огней. Конечно, эти места лучше было бы посетить днем, но такой возможности не представилось. Еще увидела самый узкий в городе Грибной переулок – Тшакаин. Музеи и театры посетить не удалось. Смогла только в перерыве между выступлениями на конференции выбраться в книжную лавку «Ордым», где купила несколько книг со стихами на коми языке.

На второй день конференции для ее участников организовали автобусную экскурсию по городу. Сначала мы заехали в одно учебное заведение, где нам показали мастер-класс по работе на гончарном круге. Это я увидела впервые в жизни. Процесс выглядит красиво. Сначала за счет действий руками и вращения круга глине придается форма с осевой симметрией. Затем за счет растяжений и сжатий придается форма уже нужного сосуда, при этом в каждый момент времени симметрия сохраняется. Кроме того, нам показали работы дипломников и рассказали, как с помощью литья делаются глиняные фигуры с полостью внутри. Для этого глина разжижается с помощью электролита, заливается в гипсовую форму, где твердые частицы оседают на поверхности.

После этого мы еще немного поездили по городу, остановок уже не было. Наверное, стоило бы их делать, но время экскурсии не позволило.

Пока могу сказать только то, что Сыктывкар не похож на Северодвинск – в этом городе в Архангельской области я часто гостила у родственников со стороны отца. Во всяком случае, на хорошо мне знакомые старые районы Северодвинска с деревянными домами и «сталинками». Читала, что Сыктывкар по планировке похож на Архангельск, но в Архангельске я бывала слишком мало, так что трудно сравнивать. Немного национального колорита добавляет оформление некоторых зданий, металлических изгородей, скамеек, где используются коми узоры. Но хотелось бы, чтобы и надписей на коми языке было больше. На одном здании все же была надпись «Коми муӧй, сьӧлӧмшӧрӧй» («Мой дорогой Коми край!»), но соседняя надпись на русском «Процветай, наш край родной!» не была дословным переводом.

– Отличаются ли сыктывкарцы от москвичей?

– С жителями города я в основном общалась только на конференции. Существенной разницы между жителями Коми и Москвы не заметила. Иностранцев из Российского университета дружбы народов, мимо которого езжу на работу, я не учитываю. Кстати, они в транспорте говорят на своих родных языках, никого это не беспокоит и не раздражает.

– А что дало вам участие в конференции?

– Конференция для меня была не по специальности, раньше я посещала только математические научные форумы. Привлек внимание доклад ученого из Барселоны Эктора Алос-и-Фонта, который проводил социологическое исследование среди школьников в Чувашии, использующих русский, татарский и чувашский языки в соцсетях и в sms-сообщениях. Было показано, что школьники-чуваши, имеющие более высокие оценки, в среднем более склонны использовать чувашский язык. То же самое с татарами: ученики с более высокими оценками больше использовали татарский язык. А интерпретация была такой: использование только одного языка – это «путь наименьшего сопротивления», нужны меньшие интеллектуальные усилия. Русский язык в любом случае используется. Значит, пишущие на чувашском или татарском в соцсетях применяют два языка – русский и чувашский или татарский. А люди, склонные к большим интеллектуальным затратам, вообще учатся лучше.

Мой доклад был комбинированным в плане языков. Статью и презентацию я написала на коми языке, а говорила на русском. Доклад был в первый день, и я решила не рисковать. До поездки в Сыктывкар я ведь не общалась на коми языке, поэтому боялась, что у меня будет жуткий акцент и слушать меня будет невозможно.

Только здесь я заговорила на коми языке. В перерывах общалась на обоих языках. На второй день был доклад про коми блогосферу, после него я сделала комментарий на коми языке. Конечно, говорить труднее, чем писать, – и практики у меня почти не было (дома только иногда читала вслух тексты), и времени подумать меньше. Кстати, мне сказали, что я говорю без акцента или почти без акцента. Меня только один раз исправили, когда вместо «шонді» сказала чуть более простое «шонды». Коми речь понимала, если говорили не слишком быстро и достаточно четко. Так что если будет следующая подобная конференция, на которую меня пригласят, буду делать доклад уже на коми языке.

С конференции привезла много литературы – и в бумажном варианте, и в виде файлов. Хотела попасть на мастер-класс лингвиста Ӧньӧ Лава, но не получилось. Поэтому сходила к нему в лабораторию и посмотрела, как тексты переводятся в электронный формат, как конвертируются из молодцовицы в современный алфавит. Читать я, кстати, могу и на молодцовице, и на коми латинице 30-х годов. Молодцовский шрифт мне нравится принципом своего построения.

– Что бы еще хотелось увидеть в Коми?

– Хотелось бы лучше изучить Сыктывкар, побывать в музеях и в национальном театре. В деревни и села тоже съездить интересно. Также хочется увидеть природу Коми края вживую, а не только на фотографиях, сравнить ее с природой Архангельской области. Но это все еще впереди. Мое знакомство с коми языком, историей и культурой только началось. Планирую посетить Сыктывкар летом и съездить на ижемский праздник «Луд».

Беседовал Артур АРТЕЕВ

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