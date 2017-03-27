Родителям напомнили о необходимости ранних профосмотров девочек

При проведении профилактического осмотра в детских садах почти треть родителей дошколят отказывается от услуг детского акушера-гинеколога. Однако практика показывает, что многие тяжелые гинекологические заболевания у девочек можно было бы предотвратить, если бы они были обнаружены на ранних стадиях. Об этом рассказала заведующая отделением репродуктивного здоровья Коми республиканского перинатального центра Тарана Пыстина на прямой линии «Если в семье растет дочь».

– Родители с легкостью соглашаются на то, чтобы их детей осмотрел врач-невролог или педиатр, но с большим предубеждением относятся к детскому акушеру-гинекологу. Многие даже не подозревали ранее, что такой врач вообще существует. К примеру, если в детском саду проводится профосмотр, показать своего ребенка гинекологу соглашаются только 30 родителей из 80. Хотя при осмотре они могут присутствовать сами, тем не менее они не только не ведут туда ребенка, но еще и начинают создавать какие-то группы протеста в соцсетях, – рассказала Тарана Пыстина.

По словам врача, опасения родителей совершенно напрасны. Осмотр наружный и щадящий, к тому же проводится в присутствии педиатра, воспитателя и родителей. Однако он позволяет уже на ранних стадиях выявить патологии половых органов, поддающиеся лечению или требующие оперативного вмешательства. Операции девочкам делаются по квотам в определенные возрастные сроки, и, чтобы не упустить эти сроки, необходимо проходить профосмотр перед поступлением в детсад, в 3-4 года и перед поступлением в школу. А после 15 лет девушки должны осматриваться ежегодно.

По словам Тараны Пыстиной, пренебрежение ранним половым воспитанием девочек зачастую ведет к тому, что родители спохватываются лишь тогда, когда узнают о беременности дочери-подростка. В таких случаях кабинет гинеколога нередко превращается в настоящее поле битвы, где мать пытается вершить расправу над дочерью. Врачам в этих случаях приходится призвать на помощь весь свой такт, чтобы усмирить разгневанных матерей.

– Согласно федеральному закону после исполнения девочке 15 лет мы уже не обязаны сообщать родителям о ее беременности или болезнях, – рассказала Тарана Пыстина. – С 15 лет девочка может уже сама посещать всех врачей. Но у нас есть внутренние приказы, согласно которым мы обязаны передавать факты наличия половой жизни или беременности у девочки в возрасте до 18 лет в правоохранительные органы. Благодаря этой информации нередко правоохранители устанавливают факты насилия над девочкой, в том числе и домашнего.

Галина ГАЕВА