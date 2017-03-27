До Японии долгая дорога

Общественники обсудили с Константином Лазаревым проблемы городов и дорог

Плохие дороги в республике и удручающее состояние городов региона в целом члены Общественной палаты Коми обсудили с зампредом правительства, министром строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Константином Лазаревым. По его словам, такие же качественные дороги, как в Японии, в регионе появятся не скоро, но руководство Коми прикладывает максимум усилий, чтобы они стали лучше уже в ближайшее время.

На старте встречи Константин Лазарев сообщил об основных задачах, которые стоят перед его ведомством в этом году. Одной из магистральных является строительство дороги на Троицко-Печорск. В 2017-м на это направят 950 миллионов рублей. Он сообщил, что планирование ремонта дорог в большинстве случаев строится по обращениям граждан на сайте «Убитые дороги России».

На вопрос о том, применяются ли новые технологии в ремонте, Константин Лазарев ответил, что все работы осуществляются в соответствии с госстандартом исходя из интенсивности использования тех или иных участков. По поводу их быстрого износа он пояснил, что проблему решит только качественная система водоотведения.

– Уверяю, если, как в Японии, через каждые пятьдесят метров будет водоотвод, то дороги будут постоянно в нормальном состоянии. Конечно, при условии соблюдения допустимого уровня нагрузки. Сейчас такая технология у нас не применяется, но если мы начнем это делать, то дороги будут стоять долго, – рассказал Константин Лазарев.

Эту технологию, отметил он, финансово Коми пока не потянуть, поэтому приходится работать с тем, что есть.

– Стараемся увеличить срок службы дорог, делая дороги с таким профилем, чтобы вода с них стекала. Скажу вам, что вот, например, в направлении от Сосногорска до Печоры дорогу строят по новым стандартам, полностью перекладываются все подземные коммуникации, – добавил министр.

Член палаты Сергей Чечеткин эмоционально высказался по поводу быстрого износа дорог, приведя в пример улицу Тентюковскую в столице Коми, где, по его словам, уже через год после ввода в эксплуатацию появилась колейность. Он сказал, что дорожники дают гарантию четыре года, но по факту дороги хватает на год, отметив, что, например, производители холодильников в отличие от дорожников сдерживают обещание и эти бытовые приборы почти всегда выдерживают гарантийный срок.

– Говоря про холодильник, вы забываете, что пользуетесь им, следуя рекомендации производителя. Вскипятите ведро воды и поставьте туда. Делайте так каждый день, и через три месяца вы его выбросите. Вы ведь лучше меня знаете, почему дорога на Усть-Кулом в таком состоянии. Я уже устал воевать с лесниками. Если нагрузка на ось должна быть одна, а она в два раза больше, то, естественно, срок службы дороги уменьшается в геометрической прогрессии. Да там просто ломается асфальт. В этом году в Красном Затоне, чтобы этого не происходило, поставим пост автоматической видеофиксации перевозимого леса. Дорожники, которые идут с перевесом, будут платить штрафы. Ну не может никакая дорога выдержать махину с весом выше шестидесяти тонн, – сказал Константин Лазарев.

Министр отметил, что больших городов в Коми нет, а почти все федеральные программы софинансирования рассчитаны на население свыше полумиллиона. Тем не менее на недавнем совещании в Москве удалось предварительно договориться о том, что полтора миллиарда рублей, вложенных в дорогу в Троицко-Печорском направлении, возместят из федерального бюджета.

Общественник Григорий Спичак поднял проблему отсутствия в столице Коми адекватного генерального архитектурного плана.

– Ощущение такое, что по сравнению даже с девяностыми годами роль главного художника города ушла в тень. Есть ли у вас группа людей в ведомстве, которые занимаются отслеживанием внешнего облика городов? – спросил Григорий Спичак.

– Механизм работает так, что планы уполномочены рассматривать сами муниципалитеты. Генплан подлежит общественному обсуждению и утверждается советом депутатов муниципального образования. Мне самому многое не нравится. Мне не нравится, когда строят пятиэтажное здание и рядом двадцатиэтажное, да еще все в разном цветовом исполнении. Опять же эти вопросы надо задать местным депутатам. Почему так происходит, что на участке в тридцать соток ставят двадцатиэтажный дом и рядом не предусмотрены места даже для автостоянки, – сказал Константин Лазарев.

Внешний облик Сыктывкара Константин Лазарев назвал удручающим, сказав, что выводы можно сделать, лишь только взглянув на здание мэрии, а по поводу Воркуты отметил, что когда едешь по улице Ленина, то возникает ощущение, близкое к тому, что попал в послевоенный Сталинград.

– На приведение в порядок дворовых территорий и мест общего пользования из 260 миллионов рублей столице Коми в этом году выделено 150, – сообщил министр. – До 1 апреля уже должен быть определен перечень территорий. Я сам работал мэром, и поверьте, что для приведения города в порядок даже денег не надо никаких. Есть в Сыктывкаре достаточно опытных людей, знающих, что надо делать. Возьмите ряд домов по центральным улицам и делайте в едином цветовом решении. По пять-семь домов в год-то можно делать, просто надо захотеть. Я местных активистов в Воркуте попросил разработать единое колористическое решение домов, которые стоят на протяжении от горного техникума в сторону Тимана до моста. Дополнительно на эту работу выделят тридцать миллионов рублей.

– Все зависит от руководителей муниципалитетов, – включилась в разговор общественница Любовь Воробей. – Мы в Воркуте с Игорем Шпектором через многое прошли. Когда я переехала в Сыктывкар, мне стало стыдно, что это столица республики. У меня недавно были гости из Москвы, и они сказали, что у нас не город, а помойка.

В ответ на это Константин Лазарев еще раз напомнил, что сам ранее трудился мэром Смоленска, и рассказал, что лично по три раза в неделю с двух часов ночи до пяти утра ездил по городу с инспекцией.

– Сыктывкару нужен профессиональный мэр. Мне в этом году не с кем было разговаривать в администрации города по поводу уборки снега. Весной в столице Коми будет грязь и песок. Почему бы не купить специальные пылесосы на базе КамАЗа. Они недорогие. Неужели город не найдет шесть миллионов? Не найдет – можно взять в лизинг. Я не хочу ходить по грязным улицам. Думаю, что этого не хотят все жители Сыктывкара, – эмоционально высказался он.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА