В Сыктывкаре вновь откроется вытрезвитель

Столичные власти выделили помещение под медицинский вытрезвитель. Проект решения о передаче здания в местечке Дырнос, 3/11 из муниципальной собственности в собственность республики был поддержан депутатами города 27 марта на заседании постоянных комиссий.

Еще в августе минувшего года распоряжением главы Коми руководителю администрации Сыктывкара было рекомендовано подобрать помещение для размещения специализированного учреждения для лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться в окружающей обстановке.

В двухэтажном кирпичном здании, которое планируется передать в безвозмездное пользование Коми республиканскому наркологическому диспансеру, ранее располагалось МУП «Банно-прачечный трест».

Галина ГАЕВА

Фото «Комиинформ»