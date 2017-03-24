Юные туристы доросли до мастеров

С двумя кубками вернулась делегация республиканского центра детского и юношеского спорта и туризма с первенства России среди юниоров и юношей, прошедшего в Йошкар-Оле.

Один кубок юные спортсмены получили за общекомандное третье место, второй завоевали в командной борьбе группы юниоров. Помимо этого, трое юношей и девушка получили разряды кандидатов в мастера спорта. По словам директора центра Александра Просужих, в спортивной дисциплине «Туризм. Дистанция лыжная» ни одна команда из Республики Коми еще не выступала так эффективно. Он считает, что в ближайшее время можно прогнозировать появление в центре мастера спорта в этой дисциплине.

Марина ЩЕРБИНИНА