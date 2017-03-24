Пьесу Алексея Попова поставили в Пензенской области

В субботу, в канун Международного дня театра, в театре юного зрителя города Заречье Пензенской области пройдет премьера спектакля по пьесе коми драматурга, главного редактора журнала «Би кинь» Алексея Попова «Идущие к свету».

– Заречье – это закрытый город с населением около пятидесяти тысяч человек, – рассказал «Республике» драматург. – Находится рядом с Пензой, как Эжва с Сыктывкаром. В зареченском театре уже были поставлены спектакли по моим пьесам «Подарок бабушки Яги» и «Хорошее поведение, или Подарок бабушки Яги-2». Они идут, меняя друг друга, уже около десяти лет на новогодних представлениях ТЮЗа.

Спектакли по пьесам Алексея Попова показывают по всей стране – от Читы до Калининграда. Его пьесы переведены и по ним поставлены спектакли на марийском, удмуртском, татарском, чувашском, башкирском, хакасском и других языках народов России. За границей их ставили во Франции, Болгарии, Таджикистане и Эстонии. Спектакль «Идущие к свету» зареченского театра станет участником III Международного фестиваля «Маръямоль», который начался в Сыктывкаре.

Артур АРТЕЕВ