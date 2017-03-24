«Слобожанка» стала лучшей на фестивале ветеранских коллективов

Полный зрительный зал собрал прошедший на сцене республиканского театра оперы и балета заключительный концерт фестиваля самодеятельных ветеранских коллективов Сыктывкара «А годы летят…», посвященный 30-летию уставной деятельности городского совета ветеранов.

Организаторами мероприятия выступили Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, управление культуры столичной администрации и центр досуга и кино «Октябрь». Зрительская аудитория в основном состояла из людей третьего возраста. Концерт открылся выступлением хора ветеранов «Авиарябинушка». Участников и гостей фестиваля приветствовал депутат столичного совета Валерий Козлов. Он поблагодарил самодеятельных артистов за любовь к творчеству и признался, что преклоняется перед их искренним желанием жить полной жизнью.

– Порой не всегда можно договориться с профессиональными артистами на какое-то выступление, а наши ветеранские коллективы выступают на всех мероприятиях. Они всегда с городом и безвозмездно дарят сыктывкарцам свое творчество, – отметил Валерий Козлов, после чего вручил благодарственные письма активистам ветеранского движения.

Восемь коллективов представили на суд жюри фестиваля в качестве творческих фотоотчетов двадцать фотоальбомов. Ценные подарки и дипломы победителям этого конкурса-отчета вручила председатель комиссии по подведению итогов фестиваля, председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова. Первое место жюри присудило клубу «Слобожанка» Эжвинского совета ветеранов. Все остальные коллективы были награждены дипломами и памятными подарками.

После завершения официальной части свои творческие номера представили народный хор «Эжва Йöлöга», семейный дуэт Головановых, хор ветеранов «Поющие сердца», ансамбли «Бабье лето», «Русь», «Калинушка» и другие самодеятельные коллективы. После концерта для участников и гостей фестиваля был организован банкет.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА