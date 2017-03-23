Юные футболисты детских домов Республики Коми получат шанс увидеть небо Лондона

23 марта 2017 года. Сыктывкар. Турнир «Будущее зависит от тебя» уже более 10 лет зажигает новые звезды футбола. В 2017 году у воспитанников детских домов и школ-интернатов Республики Коми вновь появится возможность проявить себя и отправиться на финал в Сочи. В соревнованиях примут участие 40 юных футболистов региона.

В Сыктывкаре отборочные соревнования пройдут 28 марта на базе Центрального стадиона с 10:20 до 16:30. Приглашаем горожан поддержать юных футболистов и воодушевить их на победу. Вход свободный.

«За время существования проекта наши команды дважды становились сильнейшими, и принимали участие в финальных играх проекта. Юные игроки продолжают грезить о великой футбольной карьере, тренируются каждый день, и наша задача показать направление, поделиться опытом и технологиями, когда благодаря упорству, ежедневному труду, вере в себя любая, даже самая амбициозная цель достижима», — отмечает директор Сыктывкарского регионального отделения компании «МегаФон» Александр Канев.

После первого регионального этапа команды-победители получат приглашение на уральский полуфинал, который пройдет в начале апреля в Екатеринбурге. За звание сильнейших будут бороться команды из семи уральских регионов. Лидеры второго этапа отправятся представлять Урал на финал соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон — в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал».

Всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «Российский Футбольный Союз», министерства спорта Российской федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов «Футбол – Детям». А также при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, Министерства образования, науки и молодежной политики и федерации футбола Коми. Видеоприглашение на турнир доступно по ссылке.

Фото и текст предоставлены ОАО «Мегафон»