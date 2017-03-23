Юные футболисты детских домов Республики Коми получат шанс увидеть небо Лондона

Март 23, 2017   Общество   Комментариев нет

23 марта 2017 года. Сыктывкар. Турнир «Будущее зависит от тебя» уже более 10 лет зажигает новые звезды футбола. В 2017 году у воспитанников детских домов и школ-интернатов Республики Коми вновь появится возможность проявить себя и отправиться на финал в Сочи. В соревнованиях примут участие 40 юных футболистов региона.

В Сыктывкаре отборочные соревнования пройдут 28 марта на базе Центрального стадиона с 10:20 до 16:30. Приглашаем горожан поддержать юных футболистов и воодушевить их на победу. Вход свободный.

«За время существования проекта наши команды дважды становились сильнейшими, и принимали участие в финальных играх проекта. Юные игроки продолжают грезить о великой футбольной карьере, тренируются каждый день, и наша задача  показать направление, поделиться опытом и технологиями,  когда  благодаря упорству, ежедневному труду, вере в себя любая, даже самая амбициозная цель достижима», —  отмечает директор Сыктывкарского регионального отделения компании «МегаФон» Александр Канев.

После первого регионального этапа команды-победители получат приглашение на уральский полуфинал, который пройдет в начале апреля в Екатеринбурге. За звание сильнейших будут бороться команды из семи уральских регионов. Лидеры второго этапа отправятся представлять Урал на финал соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон — в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал».

Всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «Российский Футбольный Союз», министерства спорта Российской федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов «Футбол – Детям». А также при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, Министерства образования, науки и молодежной политики и федерации футбола Коми. Видеоприглашение на турнир доступно по ссылке.

Фото и текст предоставлены ОАО «Мегафон»

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