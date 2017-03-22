Воздушные шары поднимутся над Ыбом

В августе в Финно-угорском этнопарке пройдет международный фестиваль воздухоплавания «Живой воздух»

Три разных по форме и содержанию фестиваля пройдут в 2017 году в Финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб Сыктывдинского района. Об этом журналистам на прошедшей в минувший понедельник пресс-конференции рассказала новый директор этнопарка Елена Иванова.

Первый фестиваль пройдет на майских праздниках. «Шаньга-фест» будет посвящен коми национальной кухне, и в первую очередь – шаньгам. На празднике будут представлены шаньги и калитки с различными начинками, а выступления творческих коллективов посвятят этому блюду. Гимном фестиваля станет песня Якова Перепелицы на стихи Виктора Кушманова «Шанежки».

По словам замдиректора этнопарка Ольги Насоновой, идея фестиваля возникла во время празднования в этнопарке Масленицы. На «Шаньга-фест» пригласят кулинаров, мастеров народно-художественных промыслов, местных товаропроизводителей и творческие коллективы. Для гостей пройдут мастер-классы, игры, конкурсы и дегустация.

Как добавила Елена Иванова, новый фестиваль сможет представить народную культуру через вкусовые рецепторы.

– Когда туристы приезжают в регион знакомиться с культурой, традициями и особенностями, первое, что их привлекает, – это гастрономия, – отметила она.

Второй фестиваль, который примет этнопарк, – это «Люди леса». Три года он проходил на Стефановской площади Сыктывкара. Но логичнее проводить его на природе, считают руководители парка. В нынешнем году этнофестиваль будет двухдневный и состоится 10 и 11 июня. Его гости и участники смогут прогуляться по лесным тропам этнопарка, испытать свою силу и ловкость на веревочном комплексе «Вöрса туй», что в переводе с коми означает «Лесная тропа». Здесь каждый, даже трехлетний ребенок, выберет маршрут по своим силам, возрасту и способностям.

– Можно будет попить травяной чай, поесть блюда национальной кухни, поваляться на сене, послушать музыку и даже самому попробовать поиграть на национальных инструментах, – перечислила Ольга Насонова. – И все это не в городе, а на природе.

Самым ярким и масштабным мероприятием в этнопарке станет международный фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Он состоится 19 и 20 августа и будет первым подобным фестивалем в республике. Полеты на воздушных шарах объединят с музыкальным фестивалем. Планируется, что над Ыбом поднимутся в небо порядка десятка тепловых аэростатов, а также парапланы и радио-управляемые модели самолетов.

А вот проведение традиционного фестиваля «Ыбица» в планы руководства этнопарка не входит. Это объяснили тем, что существуют бюджетные, но менее масштабные проекты.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА