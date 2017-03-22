Пошаговая стратегия реализации приоритетов

В понедельник в рамках своей рабочей поездки по северным городам глава Коми Сергей Гапликов посетил Инту и Печору, где проинспектировал ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и обсудил с руководителями администраций перспективные планы развития муниципалитетов.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в Инте Сергей Гапликов посетил шахту «Интауголь», встретился с горняками и провел рабочее совещание по работе предприятия. По итогам встречи руководитель региона поручил рабочей группе, которую возглавил депутат Госсовета Коми интинец Василий Смалий, на основе анализа текущей ситуации и с учетом имеющихся сегодня возможностей «Интаугля» разработать пошаговую стратегию восстановления работы шахты. Конкретные предложения по выводу предприятия из кризисного состояния должны быть представлены главе уже 28 марта.

Проконтролировать исполнение этих поручений Сергей Гапликов попросил главу администрации приполярного города Ларису Титовец.

– Чтобы снять нервозность в коллективе, необходимо держать с людьми обратную связь, нужно подробно и внятно объяснить работникам предприятия, что было сделано и что предпринимается в настоящее время для стабилизации работы шахты, – подчеркнул руководитель региона.

В ходе рабочей встречи мэр Инты доложила о предпринимаемых мерах по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. По ее словам, за последний год очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилась вдвое: со 122 до 60 семей. При этом муниципалитет не участвует в соответствующей федеральной программе, а использует собственные средства и ресурсы.

– Мы предлагаем гражданам пустующие квартиры, помогаем им с ремонтом. Люди получают жилье, а мы в свою очередь сокращаем неиспользуемый муниципальный фонд, снижая в том числе издержки на его содержание, – сообщила Лариса Титовец.

Особо была затронута тема транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Руководитель администрации доложила, что удалось решить многолетнюю проблему железнодорожного сообщения с поселком Абезь, где поезда останавливались нерегулярно. Теперь эта остановка включена в маршрутное расписание.

В Печоре Сергей Гапликов провел аналогичную встречу с руководителем администрации городского округа Андреем Соснорой. Но сначала глава Коми осмотрел дома, которые строятся по программе переселения из аварийного жилья, и провел по этой теме совещание. Заглянул руководитель региона и в дома, куда уже заселились люди. Это жилье по улице Школьной, где с наступлением тепла на верхних этажах начала протекать крыша. Сергей Гапликов дал поручение в кратчайшие сроки провести необходимые работы по устранению недоделок в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

На встрече в мэрии обсуждались вопросы реализации проектов по развитию муниципалитета, исполнения поручений главы Коми, сформированных на основе обращений граждан.

В рамках реализации программы развития муниципалитета на ближайшие три года перед администрацией района поставлена задача восстановить Печорский судостроительный завод. Андрей Соснора сообщил, что сейчас совместно с Министерством экономики РК администрация готовит информационные материалы и презентации, которые будут разосланы потенциальным инвесторам и заказчикам, а также прорабатывает вопрос о предоставлении налоговой льготы по налогу на землю с 2018 года для предприятий, занимающихся ремонтом судов.

Следующее приоритетное направление – развитие сельхозпредприятий. В частности, по словам Андрея Сосноры, ведутся разработка бизнес-проекта и поиск источников финансирования для строительства телятника в селе Приуральское, рассматриваются бизнес-проекты по строительству фермы по разведению кроликов в селе Соколово и овощехранилища на 200 тонн в поселке Луговой. Кроме того, в рамках «Народного бюджета» направлена заявка на участие в отборе народных проектов по производству мягких сортов сыра.

Сергей Гапликов обратил особое внимание на внешний облик города, которому необходимо придать приглядный и ухоженный вид. Мэр Печоры сообщил, что в настоящее время прорабатывается ряд проектов по обустройству набережной Печоры, мест массового отдыха людей, в частности парка имени Володи Дубинина, созданию новых и реконструкции действующих аллей города.

Отдельный вопрос был посвящен состоянию дорог в Печоре. В прошлом году подрядчик, выигравший конкурс на содержание и ремонт дорог, к работе так и не приступил. В этом году, по словам печорского градоначальника, достигнуты предварительные договоренности с двумя компаниями.

Сергей Гапликов поручил продолжить работу по реализации проектов и исполнению наказов жителей.

– Прошу максимально информировать жителей о ходе этой работы. И в средствах массовой информации, и на встречах с населением необходимо рассказывать людям о том, что сделано и каковы перспективы решения значимых для жителей города вопросов, – обозначил задачу глава региона. – Кроме того, необходимо всячески поддерживать стремление жителей к участию в общественно значимых процессах, их желание внести свой вклад в развитие родной территории. Поэтому прошу максимально использовать возможности «Народного бюджета», который как раз и разработан для поддержки инициатив граждан. Также необходимо уделять больше внимания работе с социально ориентированным бизнесом, – подытожил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы главы и правительства Коми