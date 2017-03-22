В Печоре проверят ветхий жилфонд

В Печоре будет проведена внеочередная проверка жилых домов, находящихся в ненормативном состоянии. Такое поручение дал глава Коми Сергей Гапликов в ходе совещания с руководителем печорской администрации Андреем Соснорой по факту инцидента с обрушением части кровли и фрагмента стены подъезда жилого дома по улице Строительной, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сообщение об обрушении части кровли и фрагмента дома 1950 года постройки поступило утром в среду. На место аварии выехали представители администрации муниципалитета, Управления ГО и ЧС, МЧС, управляющей организации. В ходе обследования была установлена площадь обрушения – около пяти квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал. В этот же день в городе произошло еще одно ЧП – обрушилась крыша ангара возле железнодорожного вокзала.

Глава республики Сергей Гапликов потребовал провести детальное расследование с привлечением ответственных за случившееся к дисциплинарной ответственности.

Руководитель администрации Печоры Андрей Соснора пояснил, что, по предварительной информации, в доме, где обрушилась кровля, сгнили несущие конструкции. По его словам, власти города еще в 2010 году обследовали здание и настоятельно рекомендовали жильцам подать заявку на капремонт. Сергей Гапликов призвал не ждать инициативы, а проявлять ее самим, принимать ответственные решения, чтобы таких последствий не было.

Лина ПЕРОВА

Фото администрации Печорского района, vk.com