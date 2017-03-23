В столице Коми разыграют Кубок главы по теннису

В Сыктывкаре с 24 по 26 марта впервые состоится республиканский теннисный турнир на Кубок Главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Как сообщила директор соревнований Елена Чуракова, в турнире примут участие теннисты Коряжмы, Северодвинска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Сестрорецка, Перми, Кирова, Ухты и Сыктывкара.

— В прошлом году на соревнованиях, которые также проходили в Сыктывкаре, первые места были распределены между спортсменами Сыктывкара и Северодвинска. В этом году на Кубке Главы ситуация может измениться, поскольку приезжают сильные теннисисты из других городов — лидеры российского теннисного турнира, — рассказала Елена Чуракова.

Лидерство в республиканском теннисном турнире на Кубок Главы Республики Коми спортсмены будут отстаивать в возрастных категориях до 13 лет и до 19 лет. Соревнования состоятся в теннисном центре «Скала». Вход свободный.