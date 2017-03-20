Воркута может стать территорией опережающего развития

В воскресенье началась рабочая поездка главы Коми Сергея Гапликова и полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова в северные города республики. По итогам первого дня поездки было заявлено о том, что вслед за Емвой статус территории опережающего развития (ТОР) может получить и Воркута.

Визит в Воркуту начался с возложения цветов к мемориалу памяти горняков и горноспасателей, погибших год назад во время аварии на шахте «Северная».

О состоянии дел в городе Сергея Гапликова проинформировал мэр Воркуты Игорь Гурьев. В стратегию социально-экономического развития города включено восемь муниципальных программ. В одной из них – «Содержание и развитие муниципального хозяйства» – предусмотрены мероприятия по переселению жителей из неперспективных поселков. Как отметил воркутинский градоначальник, за отопление и содержание пустующего жилья муниципалитет несет серьезные расходы – порядка 150 миллионов рублей в год. Поэтому необходима оптимизация поселков.

В рамках этой программы планируется поэтапно, в течение 2017-2019 годов, переселить более тысячи семей из малозаселенных домов поселка Воргашор и микрорайона Советский. В 2017 году на переселение 345 семей из восьми малозаселенных домов Воргашора требуется порядка 118 миллионов рублей, из которых 60 миллионов – средства республиканского бюджета. В 2018 году затраты на расселение 129 семей из 15 малозаселенных домов микрорайона Советский и закрытие этого неперспективного района составят 208 миллионов рублей. В 2019 году предстоит расселить 609 семей из 16 домов Воргашора в более заселенную часть поселка, на что потребуется 207 миллионов рублей. Всего на реализацию данных мероприятий необходимо 534 миллиона рублей.

Как подчеркнул мэр Воркуты, учитывая заинтересованность градообразующего предприятия АО «Воркутауголь» в расширении промзоны СП «Разрез «Юньягинский» в районе поселка Советский, необходимо участие предприятия, в том числе финансовое, в переселении граждан из этого микрорайона в пустующий муниципальный жилфонд города.

В то же время квартир, которые высвобождаются в связи с получением гражданами государственных жилищных сертификатов, а также благодаря мерам по освобождению незаконно занимаемых жилплощадей и после оформления выморочного жилья, недостаточно для переселенцев из аварийных и непригодных для проживания домов. Одним из путей решения этой проблемы может стать реконструкция невостребованных зданий в черте города, например, бывших общежитий.

Еще одна проблема – собственники квартир могут получить другое жилье только при признании их дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, тогда как в микрорайоне Советский аварийных домов нет. Мэр Воркуты попросил оказать поддержку муниципалитету при решении этих проблем.

Другой темой разговора стало благоустройство дворов и улиц заполярного города. Глава республики подчеркнул, что в этом году Воркуте в рамках федеральной программы благоустройства городской среды, а также из республиканского бюджета выделяется достаточно внушительная сумма, и поинтересовался, на что будут потрачены эти деньги. Игорь Гурьев заверил, что при утверждении планов по благоустройству обязательно будет учитываться мнение горожан. 15 миллионов рублей направляется на преображение городского парка, почти 50 миллионов пойдут на благоустройство дворов. Кроме того, подана заявка на грант «Аллея пионеров».

В ходе рабочей встречи обсуждались также меры по отлову бродячих собак. Сергей Гапликов поставил в пример заполярную столицу, которая к выделяемым республикой деньгам добавляет собственные средства – в 2016 году порядка двух миллионов рублей. В итоге за два года негативные показатели снизились практически в два с половиной раза.

В этот же день глава республики и полпред посетили Воркутинскую ТЭЦ-2 и провели рабочее совещание по теме «Воркута – опорная зона Арктики».

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, в настоящее время в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по вопросу функционирования энергетического комплекса Воркуты собственник коммунального предприятия ПАО «Т Плюс» реализует ряд мероприятий по модернизации оборудования. В соответствии с утвержденным компанией планом по переводу Воркутинских ТЭЦ на газ работы по газификации ТЭЦ-2 предполагается завершить до декабря 2019 года.

ТЭЦ-2 обеспечивает электро-энергией весь воркутинский энергоузел, частично город Инту, а также производит тепло и горячую воду для пригородных поселков. Для снижения аварийности работы Воркутинской ТЭЦ-2 и повышения надежности энергоснабжения потребителей воркутинского и интинского энергорайонов филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» совместно с правительством республики был разработан «Годовой план-график ремонта и реконструкции основного и вспомогательного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 на 2016 год», предусматривающий как ремонт, так и полную замену различных агрегатов и узлов станции, находящихся в критическом состоянии. На выполнение данного графика в 2016 году помимо средств, заложенных в основные инвестиционную и ремонтную программы, компанией ПАО «Т Плюс» дополнительно выделено порядка 200 миллионов рублей. Исполнение мероприятий графика находится на контроле Минпрома РК.

В ходе посещения объекта Николай Цуканов поинтересовался, возможно ли использовать избытки теплоэнергетических мощностей ТЭЦ-2 для реализации новых производственных проектов в Воркуте. Оказалось, такая возможность существует. Полпред дал поручение администрации главы Коми совместно с руководством города и компанией-собственником рассмотреть возможность использования теплоэнергоресурсов предприятия при реализации соответствующих проектов.

Главной темой состоявшегося совещания стало развитие Воркутинской опорной зоны. Полпред Николай Цуканов поддержал предложение Сергея Гапликова о создании государственной комиссии, что позволит консолидировать предложения по развитию Воркуты, учитывая перспективы развития Арктической зоны России и механизмы поддержки реализации промышленных, инфраструктурных и социальных проектов в рамках действующих программ.

В насыщенной программе визита нашлось время на посещение шахты «Воргашорская». Отвечая на вопросы журналистов, Николай Цуканов признался, что его впечатлил спуск в забой. Полпред выразил признательность шахтерам за их сложный и опасный труд.

Подводя итоги рабочей поездки в заполярный город, Николай Цуканов и Сергей Гапликов заявили, что в рамках исполнения поручений президента России и для обеспечения в Воркуте максимально качественных и комфортных условий проживания будут выполнены все необходимые мероприятия.

Глава Коми сообщил, что в настоящее время правительством региона ведется активная работа по подготовке заявки на присвоение Воркуте статуса территории опережающего социально-экономического развития, который расширит возможности привлечения в муниципалитет инвестиций и тем самым позволит реализовать новые проекты.

– Воркута – это особый регион. В ином случае Воркута не была бы включена в Арктическую и опорную зону. Это решение принято президентом. Наша задача – подготовить качественно документы. И я уверен, что, если документация будет готова, в последующем все преференции территории опережающего развития могут заработать в этом регионе, – подытожил Николай Цуканов.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы главы и правительства Коми