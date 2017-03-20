Анна Чуракова будет представлять Коми в российской палате

Общественная палата Коми провела выборы своего представителя в Общественную палату Российской Федерации. Им стала заместитель председателя палаты Анна Чуракова.

Решение было принято тайным голосованием, в котором участвовали 27 из 30 членов Общественной палаты Коми, в том числе из Ухты и Воркуты. Рассматривались три кандидатуры: Анна Чуракова, Юрий Беляцкий и Елена Щербина. Большинство голосов получила Анна Чуракова.

Напомним, ее предшественником, представлявшим регион в российской палате, был Игорь Шпектор, одновременно состоявший в обеих палатах. В этот раз он не вошел в списочный состав Общественной палаты России, но президент страны Владимир Путин включил его в свой список. В указе, который подписал на днях глава государства, 40 имен.

Теперь перечисленные в указе граждане и представители региональных общественных палат могут приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе.

Председатель региональной палаты Галина Киселева в разговоре с корреспондентом «Республики» выразила уверенность, что оба представителя в общественном органе страны будут активно продвигать на уровне Федерации все инициативы общественников республики.

Лина ПЕРОВА