Финно-угорский этнопарк возглавила Елена Иванова

В понедельник в Финно-угорском этнопарке села Ыб представили нового директора. Туристический объект возглавила Елена Иванова, более десяти лет проработавшая в полпредстве республики в Северо-Западном федеральном округе. Андрей Александров, исполнявший обязанности директора этнопарка, продолжит работать в должности заместителя директора.

– Елена Иванова имеет большой опыт в сфере продвижения проектов и привлечения финансовых потоков в различные мероприятия, – представил журналистам нового директора министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов.

Елена Иванова рассказала, что рада вернуться на свою родину и что перед этнопарком, который недавно стал региональным туроператором, стоят новые задачи. В частности, создание и продвижение туров по республике. А первоочередная задача – организовать работу команды этнопарка и выполнить задачи, поставленные министерством и главой Коми.

Елена Иванова – уроженка прилузского села Мутница. Окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «Юриспруденция». С 2007 года работала в представительстве Коми в Северо-Западном регионе.

Артур АРТЕЕВ

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