В Коми встретили «Крымскую весну»

Более пяти тысяч человек собрал прошедший в Сыктывкаре в минувшую субботу митинг, посвященный трехлетию воссоединения Крыма с Россией. Совмещенное в этом году с праздником «Здравствуй, весна!» патриотическое мероприятие плавно перетекло в концерт творческих коллективов города и массовые гулянья.

В 10 утра Театральная площадь столицы представляла собой людское море, расцвеченное флагами и транспарантами. Продемонстрировать свою солидарность с волеизъявлением крымчан пришли первые лица республики, представители партий, трудовых и студенческих коллективов, национально-культурных автономий. На крыльце республиканского театра оперы и балета была оформлена импровизированная сцена, справа от нее располагался большой экран, на котором демонстрировалось происходящее на сцене.

Видимо, по причине того что официальные торжества в этом году совпали с праздником, утомлять народ долгими патриотическими речами организаторы мероприятия не стали. Право открыть митинг было предоставлено председателю Сыктывкарского совета ветеранов Владимиру Пыстину, который поздравил митингующих с очередной годовщиной возвращения Крыма в родную гавань и совершил небольшой экскурс в историю взаимоотношений России и Крыма, подтверждающую российские корни полуострова. Решение крымчан вернуться в состав России ветеранский лидер назвал уникальной победой без единого выстрела.

Тему исторического родства Крыма с Россией продолжила заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева. Она передала всем привет от крымчан, заявив, что имеет на это право, так как после присоединения Крыма уже дважды бывала там с рабочими поездками и лично убедилась, что жители полуострова счастливы от того, что историческая справедливость восстановлена.

– Я посетила пушкинские места, Гурзуф, «Артек» и еще раз убедилась: нас нельзя разделить – ведь там наши корни, история Крыма неразрывно связана с российской историей и культурой, там подолгу жили и творили наши писатели, художники, поэты, – поделилась впечатлениями депутат.

После этого она сообщила, что стараниями руководства Республики Коми была выделена федеральная субсидия на авиаперелеты Сыктывкар – Симферополь, благодаря которой билеты в Крым подешевели в два раза. И с 28 мая самолеты по данному маршруту будут летать каждые два дня. В заключение своего выступления Валентина Жиделева помахала в воздухе авиа-билетами в Симферополь, сообщив, что первым же рейсом летит с друзьями в Крым и приглашает всех присоединяться и не ехать куда-то за границу, а отдыхать на благодатных крымских курортах. Толпа митингующих ответила ей радостными возгласами.

От лица студенческого сообщества выступил студент второго курса института истории и права СГУ Дмитрий Воробьев. В своем выступлении он сделал акцент на том, что именно на территории Крыма князь Владимир принял крещение, после чего Россия начала приобщаться к европейской культуре. Предшествующий век стал для Крыма решающим в плане развития курортных зон. Кроме того, крымский климат поспособствовал тому, что именно эти места российская молодежь сделала центром молодежного движения. По мнению студента, вернувшись в состав России, крымчане выбрали свое будущее. Выступлением Дмитрия Воробьева митинг закончился и плавно перетек в концерт танцевальных и песенных коллективов.

Тут же, на Театральной площади, развернулась небольшая ярмарка, где сельхозпроизводители из Сыктывкара, ближайших поселений и Кирова предлагали горожанам свою продукцию. Желающие могли принять участие в анимационных программах и интеллектуальных конкурсах, проходивших в рамках организованной библиотеками площадки «Книжный аттракцион». На импровизированной спортивной площадке ГТО смельчаки демонстрировали свою физическую подготовку. Также прошли флешмоб студентов СГУ и выставка автомобилей ведущих салонов Сыктывкара.

В этот же день митинги и праздничные мероприятия состоялись во всех муниципалитетах республики. По итогам праздника глава Коми Сергей Гапликов отметил, что в сознании и сердцах людей Крым всегда был неотъемлемой частью России.

– Крым и Севастополь – исконно русские земли. Мы единый народ, у нас общая история, общие корни, общее настоящее и будущее, – подчеркнул руководитель региона.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА