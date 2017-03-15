Миллионы на народные инициативы

Более 42 миллионов рублей будет в этом году направлено на реализацию предложенных жителями республики проектов в рамках «Народного бюджета». Такая информация прозвучала в ходе очередного заседания президиума Госсовета Коми 14 марта.

Как напомнил начальник управления по развитию территорий администрации главы региона Виктор Шевцов, практика малых проектов, когда жители не только предлагают идеи по улучшению жизни в своем населенном пункте, но и участвуют в их реализации, действует в республике с 2014 года. За это время в Коми было реализовано 362 малых проекта по благоустройству территорий и местных дорог, а также в области культуры и спорта на сумму более 126 миллионов рублей. При этом к каждому вложенному государством рублю население в лице территориального общественного самоуправления (ТОС) и предприятия добавляют своим посильным участием – деньгами, трудом, техникой и стройматериалами – еще три-четыре рубля. Поэтому эффект таких проектов без преувеличения колоссальный.

Меньше чем год назад, в начале лета 2016-го, эта программа была преобразована в проект «Народный бюджет». Соответствующий указ подписал глава республики. Проект призван максимально вовлечь население в процессы принятия решений на местном уровне и усилить контроль за действиями органов местного самоуправления.

Среди реализованных в прошлом году проектов, которые предложил народ, – передвижная продуктовая лавка в Инте, цех полуфабрикатов в Ижме, «поляна невест» в Койгородке, дровокольная установка в Прилузье, хлебопекарня в Вуктыле и многие другие. Всего в 2016 году, как проинформировал Виктор Шевцов, было воплощено 156 проектов в 103 населенных пунктах на территории 20 муниципалитетов.

Запуск проекта «Народный бюджет» осуществлялся в три этапа. Сначала с 1 июля по 20 августа проводились собрания, на которых люди предлагали и обсуждали проекты. Состоялось 345 собраний, участие в них приняли 16334 человека, было предложено более 650 проектов. Самым активным оказался Усть-Кулом, жители которого инициировали 86 проектов.

На втором и третьем этапе органы местного самоуправления готовили заявки на участие в отборе народных предложений. Тогда, по словам Виктора Шевцова, выяснилось, что большая часть проектов, к сожалению, не отвечает критериям «Народного бюджета». На четвертом этапе, когда заявки рассматривались администрацией главы, также произошел отсев из-за несоответствия проектов требованиям. Например, из 82 проектов в сфере дорожной деятельности 73 не соответствовали требованиям минстроя республики. В итоге «добро» получили 193 народные заявки.

Больше всего проектов относится к минстрою Коми (26 в области благоустройства и 22 в области дорожной деятельности), министерству образования (33), министерству труда и социальной защиты (26 проектов).

Пакеты документов по всем отобранным заявкам направлены в органы исполнительной власти – профильные отраслевые министерства на согласование и для подготовки предварительного расчета суммы необходимой субсидии. В этом году на реализацию «Народного бюджета» предусмотрено 42,5 миллиона рублей. В конце марта межведомственная комиссия должна сделать окончательный отбор – из 193 участников отсеется еще часть, и их останется около 160.

По мнению председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова, для того чтобы нареканий к качеству проектов не было, нужны не только обучающие семинары, в администрациях муниципалитетов должен быть конкретный специалист, который бы мог четко и ясно объяснять людям, как грамотно подготовить проект. Парламентарий также выразил уверенность, что средств на реализацию проектов «Народного бюджета» будет направляться больше.

Галина Владис