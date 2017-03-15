Анна Дю выдвинута на должность председателя совета столицы

13 марта на заседании местного политсовета «Единой России» партийцы единогласно поддержали кандидатуру Анны Дю для выдвижения на должность председателя совета Сыктывкара.

Как сообщает пресс-служба республиканского отделения партии, в поддержку Анны Дю выступили депутат совета города Валерий Козлов, член регионального политсовета Евгений Нечаев и член местного политсовета Юрий Болобонов, отметившие ее высокий профессионализм, активность и личные качества. В свою очередь кандидат поблагодарила однопартийцев за доверие и выразила готовность работать на благо города.

Напомним, Анна Дю исполняет обязанности председателя совета Сыктывкара вместо сложившего полномочия Валерия Козлова в связи с тем, что он выставил свою кандидатуру на замещение должности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» – руководителя администрации города.

17 марта на внеочередной конференции Сыктывкарского местного отделения «Единой России» партийцы примут окончательное решение и по выдвижению кандидатуры на должность председателя совета Сыктывкара, и по кандидатуре на пост главы округа – руководителя администрации города.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА