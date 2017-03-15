Газеты вместе с хлебом

В Общественной палате Коми обсудили, что нужно сделать для того, чтобы в селах и деревнях всегда была свежая пресса, а также книги. Среди высказанных предложений – внедрить печатную продукцию в продуктовые магазины и создать сеть общественных распространителей.

Модератор дискуссии Нина Новикова озвучила неутешительные данные: согласно исследованиям российской Ассоциации распространителей печатной прессы, Коми по доступности журналов и газет на 60 месте из 85 возможных. Несколько утешает, что Москва и соседняя Кировская область в рейтинге еще ниже, но другие соседи – Марий Эл и Пермский край – на третьем и четвертом соответственно. Места в рейтинге распределены исходя из числа местных жителей на один киоск с печатными СМИ. В Коми на одну точку продаж газет и журналов приходится 8645 человек.

При этом в республике есть немало населенных пунктов, где прессу вообще негде купить – нет ни киосков, ни даже почтовых отделений. Можно подписаться на любимое издание, но это выйдет заметно дороже, чем его покупать.

В ходе обсуждения член палаты журналист Григорий Спичак предложил привлечь к распространению печатной продукции на селе местных общественников. А пресса в качестве ответного жеста должна будет писать об инициативах этих общественников. Председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова эту идею поддержала и даже выразила желание заняться организацией такой сети общественных распространителей, но при условии, что ветераны будут получать прессу бесплатно.

От разных участников дискуссии прозвучали идеи поручить завоз и продажу прессы владельцам сельских продуктовых магазинов. Также решено рекомендовать руководителям муниципальных образований устанавливать льготные цены на аренду киосков.

Анна Потехина