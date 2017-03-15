Знакомство с российским Клондайком

На этой неделе республику с дипломатической миссией посетили первый секретарь экономического отдела американского посольства в Москве Джастин Берг и второй секретарь политического отдела Нил Гипсон. Дипломатов сопровождал специалист по экономическим вопросам посольства США Владимир Медоев. Основная цель визита – знакомство с регионом. В последний раз американские дипломаты приезжали в Коми около семи лет назад.

В минувший понедельник гости встретились с представителями республиканских органов законодательной и исполнительной власти, сыктывкарской администрации. Коми на встрече представляли чиновники минпрома и минэкономики, уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Игорь Бобков, депутаты Госсовета Татьяна Саладина и Сергей Артеев, а также сотрудники столичной мэрии и депутаты горсовета.

Деловая встреча состоялась в администрации главы Коми. Она началась с показа презентационного фильма о республике. В документальной ленте на английском языке рассказывалось о промышленности и природе республики, которую создатели фильма назвали российским Клондайком.

Затем представители министерств экономики и промышленности рассказали о промышленных и инвестиционных возможностях региона, разработанной стратегии развития республики, государственных гарантиях и мерах поддержки инвесторов. В свою очередь они интересовались у гостей американским опытом государственного управления, поддержкой бизнеса и экологией. Татьяна Саладина поприветствовала гостей на коми языке и предложила американцам организовать в республику прямой авиарейс, чтобы заокеанские туристы могли ездить любоваться красотами северной природы.

– Я большой фанат отдыха на природе, – признался Нил Гипсон. – После просмотра фильма мне захотелось приехать в Коми уже весной или летом, чтобы познакомиться с природными красотами вашей республики. Мы как представители посольства стараемся как можно больше знать о России в целом. Оказывается, Москва – это не вся Россия. Есть и другие места, так что мы очень рады видеть другую часть страны. Республика Коми нас очень интересует с политической и экономической точек зрения. Коми известна как центр нефтегазового комплекса, лесной промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса.

Начальник городского управления культуры Олег Елфимов напомнил о давней дружбе между Сыктывкаром и американским городом Лос-Альтосом. Пользуясь случаем, он предложил возобновить отношения городов-побратимов.

Джастин Берг интересовался запасами нефти и газа на территории республики. Начальник отдела нефтяной и газовой промышленности минпрома Коми Виктор Пьянков рассказал, что по добыче нефти Коми сейчас имеет все шансы достигнуть уровня добычи 80-х годов прошлого столетия.

В ходе встречи поднимались вопросы работы нефтегазовой добывающей отрасли, а также развития экологического туризма. Завершая встречу, представители американского посольства поблагодарили за продуктивный диалог.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА