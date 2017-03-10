Соблюдать баланс интересов

По указу президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Во всех регионах на уровне предприятий и организаций проводятся различные акции, внедряются проекты и программы. Все они рассчитаны на перспективу, призваны привлечь более пристальное внимание властей, общественности и бизнеса к вопросам природоохраны, а также изменить ситуацию в сфере экологии к лучшему.

В «РН – Северная нефть», дочернем обществе НК «Роснефть», в дополнение к действующему плану работ по контролю над воздействием производства на элементы окружающей среды реализуется и план Года экологии.

Помимо традиционных запланированы и другие мероприятия, призванные усилить контроль над соблюдением требований экологической и промышленной безопасности как персоналом «РН – Северная нефть», так и подрядных организаций.

– Среди цехов предприятия пройдет смотр-конкурс на лучшее структурное подразделение в номинациях «Промышленная безопасность и охрана труда» и «Экологическая безопасность», – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды управления ПБ, ОТ и ОС «РН – Северная нефть» Руслан Карпович. – При оценке участников будут учитываться самые разные критерии, отражающие отношение персонала к соблюдению существующих законодательных и корпоративных норм и культуры производства. Продолжим работу по искусственному зарыблению рек Печорского бассейна, примем участие в республиканской акции «Речная лента», совместно с ребятами из подшефных образовательных организаций проведем экологические субботники, для школьников – экологические классные часы, походы по экотропе. Среди детей сотрудников «РН – Северная нефть» пройдут творческие конкурсы рисунков и поделок на тему экологической и пожарной безопасности. Планируем также подготовить ряд познавательных публикаций для СМИ о природном разнообразии республики.

Важно, что все это проводится не только в Год экологии. Большинство мероприятий являются частью работы в области промышленной и экологической безопасности, улучшения условий труда и культуры производства в течение многих лет. Деятельность эта будет продолжаться и совершенствоваться.

В «РН – Северная нефть» реализуется программа менеджмента, внедрена и одиннадцатый год успешно функционирует интегрированная система управления (ИСУ) промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Отлажена система производственного и экологического контроля, реализуется комплексная программа повышения надежности трубопроводов. «РН – Северная нефть» первой в Тимано-Печоре уже в 2012 году достигла коэффициента утилизации попутного нефтяного газа 95 процентов. Сегодня в среднем по предприятию на собственные нужды (в качестве топлива для энергоустановок) используется около 97 процентов ПНГ. Прослеживается положительная динамика и по другим направлениям.

В рамках экологического контроля на всех объектах «РН – Северная нефть» ведется мониторинг: специалисты аккредитованных лабораторий совместно с сотрудниками отдела охраны окружащей среды делают замеры выбросов, оценивают состояние многолетнемерзлых пород, водотоков, флоры и фауны, осуществляют криологические исследования и другие мероприятия. Результаты экомониторинга, проводившегося в прошом и в предыдущие годы, показали, что состояние обследованных объектов «РН – Северная нефть» в пределах нормы, а по некоторым параметрам – ниже минимально допустимого уровня.

Благодаря четко отлаженной работе в рамках программы менеджмента и ИСУ коллективу нефтяников удается работать без производственного травматизма и нештатных ситуаций техногенного характера.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

«РН – Северная нефть» неоднократно становилась призером корпоративных смотров-конкурсов среди нефтедобывающих дочерних обществ НК «Роснефть» в номинациях «Экологическая безопасность», четыре года подряд признавалась лучшей в вопросах промышленной безопасности. По итогам 2015 года в седьмой раз вошла в число «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», а также стала лауреатом конкурса в номинации «За повышение надежности нефтепромыслового оборудования и сооружений».