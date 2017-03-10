«Коми войтыр» приглашает сыктывкарцев

Сыктывкарское представительство межрегионального общественного движения «Коми войтыр» приглашает жителей и гостей столицы на мероприятия. Как рассказал «Республике» руководитель сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» Алексей Рассыхаев, многие из мероприятий проводятся совместно со столичным Центром коми культуры.

Это муниципальный этап республиканского конкурса коми девушек «Райда», городской конкурс на лучшее оформление учреждения с использованием коми колорита и государственных языков и символики Республики Коми, городской конкурс КВН на коми языке. Специально для самодеятельных коллективов из пригородных поселков ежегодно проводится фестиваль «Кужам сьывны, кужам и ворсны» («Умеем петь, умеем и играть»).

Представительство регулярно проводит мониторинг в сфере функционирования коми языка и использования коми колорита в столице региона. С целью содействия развитию коми языка в интернете инициировало и проводит республиканский конкурс «Коми блогйысь» («Коми блогер»), содействует в организации и проведении фестиваля-конкурса инсценированной сказки на коми языке «Оліс-выліс мойд» («Жила-была сказка»), инициированной столичной школой № 18. Ежегодно организует в Сыктывкаре конференции коми народа, по итогам которых формируется резолюция, а рекомендации в адрес администрации МО ГО «Сыктывкар» включаются в план совместных мероприятий.

С целью расширения возможностей использования коми языка в семейном кругу, знакомства с историко-культурным наследием образован семейный клуб «Шуда котыр» («Счастливая семья»).

В актив сыктывкарского представительства входит 27 человек, он является самым большим отделением МОД «Коми войтыр». С вопросами можно обратиться по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 31 или по телефону 21-68-20.