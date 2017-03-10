Елена Савтенко: «Национальная политика строится в районах»

В начале марта на коллегии Министерства национальной политики Республики Коми подвели итоги деятельности ведомства за минувший год. Республика занимает второе место после Санкт-Петербурга в Северо-Западном федеральном округе в рейтинге реализации стратегии национальной политики как по уровню финансирования региональных программ, так и по уровню привлечения федеральных средств. Министр национальной политики Республики Коми Елена Савтенко рассказала «Республике» о том, как удалось достичь таких результатов, и о планах работы ведомства на этот год.

– На коллегии вы отметили, что результаты социологических исследований показывают тенденцию к устойчивому росту количества жителей Коми, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.

– Данные соцопроса, проведенного в республике в декабре 2016 года, наглядно показывают положительную динамику. Более 92 процентов населения республики положительно оценивают межнациональные и межконфессиональные отношения в республике. По сравнению с предшествующим годом произошел рост положительной оценки. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности превысил 86 процентов, в 2015 году этот показатель был 84 процента.

Рост уровня удовлетворенности населения республики состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе свидетельствует о том, что работа министерства имеет положительный результат и динамику. Работу министерства за минувший год положительно охарактеризовали и члены коллегии.

– Большая работа ведется через ваши подведомственные учреждения, такие как республиканский Дом дружбы народов и Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина.

– В 2016 году в Доме дружбы было проведено более трехсот мероприятий различного уровня – от республиканских до муниципальных. Все чаще в мероприятиях задействована молодежь. Это свидетельствует об их заинтересованности в культуре своего и других народов. Дом дружбы разрабатывает новые формы мероприятий для молодежи, такие как этноквартирник, интеллектуальный брейн-ринг, разнообразные квесты и дискуссионные площадки. Когда ребята заняты на таких мероприятиях, уважительно относятся к представителям других народов, вероисповеданий, рас, у них не возникнет мыслей об экстремистской деятельности и желания участвовать в противоправных действиях.

Дом дружбы народов осуществляет взаимодействие с центрами коми и национальной культуры, которые работают почти во всех районах. Нужно отметить, что национальная политика строится в районах. Люди на местах решают возникающие задачи и реализуют на местах национальную политику государства. В 2016 году в муниципалитетах республики при организационной и методической поддержке министерства и Дома дружбы народов было проведено более трех тысяч концертно-зрелищных и просветительских мероприятий.

Просветительская и патриотическая работа является важнейшим направлением Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина. Особое внимание направленно на молодежь. Это дискуссионные площадки и просветительские лекции для школьников и студентов. Сотрудники Центра «Наследие» не только знакомят их с творчеством наших великих земляков, но и дают возможность рассуждать на актуальные темы современности.

– Были ли выявлены в 2016 году в Коми противоправные действия и преступления на национальной почве?

– За 2016 год, по данным министерства внутренних дел Коми, факты конфликтов на национальной почве, а также факты проявления национального экстремизма на территории республики не зарегистрированы. В то же время на территории региона в минувшем году зарегистрировано шестнадцать преступлений экстремистской направленности. Эта цифра держится в рамках ежегодной, и никакой динамики к росту не наблюдается. В основном они связаны с противоправной деятельностью в сети интернет: размещение видеороликов и других материалов, направленных на возбуждение ненависти и вражды к представителям иных народов и вероисповеданий.

Анализировать ситуацию в интернете нам помогает выстроенная в республике система мониторинга. В конце 2016 года была запущена федеральная многоуровневая система мониторинга состояния межнациональных отношений в регионах страны. Она анализирует все информационное пространство – социальные сети, блоги и сайты и выявляет в них очаги напряженности. Новая система мониторинга межнациональных конфликтов и очагов напряженности в Коми не выявила.

– На чем министерство будет акцентировать свою работу в этом году?

– Главный приоритет – это выполнение задач государственной стратегии национальной политики. В этом году будет усилена работа по развитию государственных языков республики. В 2017 году запланированы создание Совета по государственным языкам Республики Коми и разработка концептуального документа по сохранению и развитию государственных языков. Состоятся два научных форума «Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы» в марте и форум, посвященный родным языкам и развитию двуязычия, во втором полугодии.

Сейчас мы работаем над созданием рабочей группы, которая координировала бы развитие государственных языков республики. Язык должен полноценно жить и в быту, и в публичном пространстве, и в интернете. Без языка нет народа. Нужно понимать, какие нам необходимо предпринимать действия, чтобы русский и коми языки развивались, не забивались иностранными словами. Чтобы дети показывали хорошие результаты по знанию государственных языков. Чтобы в сельские школы вернулось изучение коми языка в статусе родного, чтобы он звучал в детских садах, чтобы коми дети и молодежь имели возможность глубоко изучать родной язык. Для этого нужна большая совместная работа нескольких ведомств и общественных организаций, в частности «Коми войтыр».

Коми язык должен чаще звучать в СМИ, присутствовать в городском пространстве. Действительно, сохранение коми языка в городской среде – задача более сложная. Коми человек, переезжая из села в город, вынужден все больше использовать в речи русский язык. Информация и услуги в городах предоставляются на русском языке. В городском пространстве должно как можно больше появляться патриотичных, с использованием двух языков, вывесок и баннеров. Всегда привожу в пример баннер, висящий на центральном бассейне Сыктывкара. Это самый большой баннер в республике. На нем фраза «Процветай, мой край родной» написана на двух языках: русском и коми. Он ни у кого не вызывает отторжения. Меня, русского человека, берет гордость, что мы в нашей республике имеет возможность выражать свои эмоции, высказывать пожелания родной земле на двух государственных языках.

Языковая политика должна быть взвешенная и грамотная. Она не может быть одной и той же в городе и в селе, в Воркуте и в Усть-Куломе. Но уважительно относиться к коми языку, понимать простые слова, гордиться тем, что живешь в национальной республике, и чувствовать свою региональную особенность, мне кажется, нужно любому жителю республики независимо от образования и национальности.

Сейчас Дом дружбы народов разрабатывает программу постоянно действующих курсов по изучению коми языка. Причем не только в Сыктывкаре, но и в других городах и селах республики. Пока не хватает педагогов для того, чтобы на курсах могли заниматься все желающие.

Важным событием 2017 года станет заключение соглашения с Федеральным агентством по делам национальностей на предоставление субсидий из федерального бюджета, а также заключение трехстороннего Соглашения между Правительством Республики Коми, Управлением Сыктывкарской епархии, Управлением Воркутинской епархии Русской православной церкви о сотрудничестве в сфере образования, культурно-просветительской и социальной деятельности.

В этом году мы будем курировать празднование 96-летия республики. Подготовка к празднику уже начата, вскоре мы приступим к разработке концепции праздника, который в этом году будет посвящен молодежи.

Продолжим издание этнокалендаря. Уникальный издательский проект вызвал интерес у жителей республики. К столетию республики мы сделаем сборник календарей. Календарь каждого года будет посвящен определенной теме. Скажем, тема 2018 года будет посвящена единству нации, этнокультурному разнообразию республики и единству культур всех народов Коми. Также в этом году мы поддержали инициативу Национального музыкально-драматического театра по созданию к столетию республики видеосборника лучших спектаклей.