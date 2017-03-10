Женщин призывают в политику

Российское правительство хочет довести долю женщин в законодательных органах власти до 30 процентов. Для этого предлагается ввести квоты в партийных выборных списках. За соотношением в таких списках мужчин и женщин мог бы следить ЦИК. Согласно проведенному «Левада-центром» опросу две трети россиян (66 процентов) одобряют участие женщин в политике, хотя ранее этот показатель был выше – 77 процентов. В то же время почти 40 процентов россиян выступают за то, чтобы высшие должностные посты в стране занимали только мужчины. Нужны ли квоты для женщин во власти?

Людмила Сукач, заместитель директора СЛИ, член общественного совета при МВД по РК:

– Активизировать богатый потенциал женщин, вовлекая их в политику за счет квот, – это прекрасная инициатива. Нужен только четко прописанный механизм для их отбора. Опыт в стране у нас есть. Давайте вспомним, как избирали женщин в Верховный Совет СССР или принимали в КПСС служащих. Нужно было принять пять рабочих, а уж потом только одно место выделялось для интеллигенции. Ни в коем случае отбор кандидатов-женщин не должны делать партии, так как на критериях для выдвижения вновь скажутся субъективные факторы. И в высшие органы власти попадут не профессионалы, а люди случайные, для которых политика нужна как рычаг решения своих личных проблем. Свежий пример: выборы 2015 года в совет Сыктывкара, когда сразу после избирательной комиссии свежеиспеченные народные избранники стали сдавать мандаты. Причины были разные, вплоть до возбуждения уголовных дел. Я сейчас не имею в виду пол депутатов, а критерий и качество отбора. А кто понес наказание за такой отбор «представителей от народа»? Работа в органах власти любого уровня – это очень тяжелый труд. К сожалению, не все, кто рвется туда, понимают: идут в политику не красоваться, а, что называется, пахать.

Юрий Вавилов, председатель Интинской городской организации КРО Всероссийского общества инвалидов:

– Это бред какой-то, как в СССР, квоты на депутатов-доярок, слесарей и кухарок. Критерий для человека во власти должен быть один – профессионализм и компетентность.

Владимир Игнатов, пенсионер из Усть-Кулома:

– Ни в политике, ни в общественной жизни без женщин нельзя. Женщины должны иметь равные права во всем: и во власти, и в экономической жизни, и в общественных структурах. Все начинается с женщины, даже государство как институт общества.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Не знаю, как насчет квот, но практика показывает, что у женщин получается на «хорошо» и «отлично» руководить не только садами и школами. Пусть мужчины не обижаются, но их «военный» характер правления порядком надоел. Нужна во власти разумная женщина-берегиня. Давайте посмотрим, кто из регионов «рванет» вперед и сколько там женщин руководителей окажется. Хотя, чтобы доверять женщине, на это тоже нужна смелость, а некоторые руководители до сих пор работают по принципу «тихонько день прошел, и ладно». Так нужен ли нам такой хозяин? Может, пора обзавестись хозяйкой? Ну, честно, соскучилась по засеянным полям с капустой, и не радует глаз великан-борщевик. Хозяйственного порядка хочется, и верится, что с этой проблемой справится женщина.

Сергей Водолазский, эксперт из Ухты:

– Считаю, женщинам не место в политике и власти. Женщина должна быть женщиной, матерью и хранительницей семейного очага, моральных, культурных, духовных и семейных ценностей, а не постоянно соревноваться с мужчинами подобно гонке вооружений: водить автомобиль, работать грузчиком, машинистом поезда. В последнее время общество очень сильно изменилось не в лучшую сторону, так как женщина пытается быть на уровне мужчины, выполнять часть его обязанностей и подменять его. Зачем? Мы этим самым разрушаем традиционную семью и фундаментальные понятия «мужчина» и «женщина». Кому будет нужна женщина-мужик со всеми ее приобретенными навыками мужика? Да никому, ни один полноценный мужчина не возьмет такую женщину замуж. Зачем нам нужны амазонки? У нас патриархат, а матриархата нам не нужно. Необходимо знать историю, чтобы издавать какие бы то ни было законы и подзаконные акты, иначе это может привести к катастрофе.

Роман Богданов, общественник, журналист из Сосногорска:

– Мне кажется, что такие квоты не нужны. В законодательных органах власти должны быть грамотные специалисты, а это не зависит от половой принадлежности. Не будем забывать, что главное предназначение женщины – продолжение рода, дети, семейный очаг. При этом есть управленческие, властные должности, которые «предназначены» для женщин: социалка, медицина, они возглавляют различные благотворительные фонды. Женщины могут занимать определенные должности, участвовать в политике, но обязательных квот быть не должно, ведь это не самоцель.

Манефа Лушкова, председатель Сысольского райсовета ветеранов:

– Я за введение квоты для женщин во власти. Есть среди женщин немало умниц, но они считают неэтичным выставлять самих себя, при проведении предвыборных кампаний ведут себя слишком скромно и в результате проигрывают. Есть и другая сторона: определенная часть женщин на выборах не поддерживают представительниц своего пола, считая, что они должны заниматься семьей и детьми. В случае введения квоты мнения могут измениться в сторону поддержки конкретных личностей из числа женщин.

Татьяна Чупрова, главный эксперт ГКУ «Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК» Минсельхоза Республики Коми:

– Поддерживаю предложение правительства России о введении квот для увеличения количества женщин в законодательных органах. Считаю, что при решении многих вопросов женский взгляд на проблему просто необходим. В первую очередь это касается вопросов семьи (особенно молодой семьи), обучения и воспитания детей. Все начинается с семьи. Крепкая семья – крепкое государство.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования Дома детского творчества в Сосногорске:

– Пробиться женщинам через заполненные ряды политиков-мужчин (исторически так сложилось) чрезвычайно сложно, начиная с муниципальных органов власти. Поэтому если будет установлена квота, вероятность продвижения женщин повышается. Поэтому я – за.

Ирина Егорова, заведующая библиотекой в Сосногорске:

– Женщины во власти, в политике очень нужны. Пример тому – сложившаяся тенденция на Западе, где все больше ответственных постов занимают женщины. У нас, конечно, менталитет немного другой. Но все же женщины обладают сильной природной интуицией, а это много значит в наше время.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.