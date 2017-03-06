Жанетта Прошутинская: «Курс, заданный Кларой Цеткин, еще актуален»

Международный женский день 8 марта изначально имел чисто политическую окраску и утверждался как день борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами, за равные избирательные права. О том, что сегодня значит этот день для российских женщин, в рубрике «Живая речь» рассуждает эксперт Общественной приемной Коми и Общественного совета Сыктывдинского района, член общественной организации «Коми войтыр» Жанетта Прошутинская.

«Я очень долгое время участвовала в женском движении, пик активности которого пришелся на годы моей молодости. И хочу сказать, что это хорошая школа воспитания лидеров, людей, неравнодушных к тому, что происходит в обществе. Мы тогда изучали историю женского движения, систему работы международных женских организаций, участвовали в международных женских форумах. Самые известные женщины России практически все были активистами женского движения или выходцами из него. Мне посчастливилось быть в числе основателей движения «Коренные женщины Республики Коми».

Раньше именно из женских организаций представительницы слабого пола делали первые шаги во власть: сначала зарабатывали себе авторитет на уровне города и республики, а потом уже выходили на российский уровень. Не могу не отметить особую заслугу нашей активистки Ангелины Беляевой, по инициативе которой в селах проводились курсы по основам организации бизнеса. Ведь это очень нужная и важная работа, особенно в глубинке, где с приходом рыночной экономики многие остались без работы. И как жаль, что ей на смену так никто и не пришел и эта ниша пустует. А ведь это до сих пор очень актуальная проблема.

Лет десять назад, когда приоритеты начали меняться в пользу материальных интересов, женское движение заметно поувяло. Нет уже прежней активности, в средствах массовой информации эта тема никак не звучит. На мой взгляд, все меньше и меньше становится женщин во власти. Конечно, можно это объяснить тем, что слабый пол себя сейчас реализует в других сферах, многие делают себе карьеру на профессиональном поприще. Правда, сейчас женщины широко представлены в партиях, Народном фронте. Но желательно, чтобы их было больше на ключевых позициях. Не должно быть дисбаланса в этой сфере: так же, как и в семье, для ее счастливого существования необходим баланс женских и мужских энергий, так и в общественной и политической жизни. Ведь женщина смягчает мужскую бескомпромиссность. Там, где мужчина «включает» свою воинственность, женщина может сгладить углы, она может увидеть то, что недоступно мужскому глазу. Слава богу, что у нас председатель Госсовета – женщина, что в аппарате главы региона появилось много женщин на ключевых позициях.

И все же я не могу сказать, что курс, который был задан Кларой Цеткин, уже неактуален, что изначальная цель праздника себя изжила. Сегодня, может, уже и отпала необходимость доказывать мужчинам свои права, но не отпала необходимость в женском внимании к тем общественным проблемам, которые изначально близки женщине. Это социально неблагополучные семьи, домашнее насилие, беспризорные дети и т.д. Как бы ни повышался наш уровень жизни, а задач в социальной сфере все равно остается много. И без женщины там не обойтись. Очень важно консолидировать силы для их решения. Но, к сожалению, нет такого центра, который бы руководил и направлял женское движение в стране, все сейчас разрозненно действуют. А может, лидера просто настоящего нет.

Сейчас праздник, конечно, потерял политическую окраску, это скорее уже праздник весны и любви. Но это же здорово, что хотя бы в этот день наши мужчины и дети окружают нас заботой и вниманием. Если бы мой покойный муж не дарил мне в этот день цветы, я бы, наверное, на него обиделась. Меняются времена, подходы к этому празднику, но международный женский день нужен. Это как напоминание о значимости женщины в жизни семьи и государства».

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА