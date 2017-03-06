Стройка в спортзале и Йода на роботе

Молодые профессионалы показали, на что способны

В Сыктывкаре завершился II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Три дня 113 участников соревновались между собой в умении строить, готовить, стричь, ухаживать за больными, учить детей и делать еще многое другое.

В ближайшие дни лучшие из начинающих представителей рабочих профессий отправятся на чемпионаты по компетенциям в разные регионы, чтобы побороться за путевку на национальный финал, который состоится в мае этого года в Краснодаре.

Экспертов, которым участники чемпионата демонстрировали свои навыки и знания, было немногим меньше, чем соревнующихся, – 82 человека. Конкурсные площадки устроили на базе учебных заведений Сыктывкара, парикмахеры, к примеру, уехали в колледж сервиса и связи, системные администраторы – в СГУ, повара – в торгово-технологический техникум. На базе гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова соревновались по четырем направлениям. В том числе по самому молодому – JuniorSkills, с компетенцией «мобильная робототехника», где дистанционно управляемые роботы, собранные школьниками, выполняли задания по подъему и транспортировке кубиков в заданные точки. Один из участников усадил на своего робота талисман – вязаного магистра Йоду из «Звездных войн», но прийти к победе наставник джедаев ему не помог. Колледж имени Куратова является координатором движения JuniorSkills в регионе, и, как пояснил руководитель учебного заведения Дмитрий Беляев, в следующем году решено одной робототехникой не ограничиваться, а ввести и другие компетенции.

Кроме того, на базе педколледжа соревновались будущие и действующие воспитатели детсадов, учителя начальных классов и те, кто специализируется на медицинском и социальном уходе. Ради последних привезли кровати с подъемниками, кресла-каталки, аппараты для измерения давления и другое. Надо было оценить, в каком состоянии находится клиент (больных изображали волонтеры), оказать первую помощь. Эксперты очень хвалили участников, отмечая, что лучше всего у них получается поговорить с клиентом по душам.

Строители и сварщики соревновались на базе Сыктывкарского политехнического техникума, организовать эти площадки, пожалуй, оказалось сложнее всего, в том числе из-за очень жестких требований по безопасности. Строителям надо было возвести часть здания из готовых стройматериалов, а затем произвести его наружную отделку. Спортзал техникума на три дня превратился в стройплощадку. Сотрудники учебного заведения, глядя на это, вздыхали: почему нет задания отремонтировать комнату общежития? Однако конкурсные задачи разрабатываются на международном уровне и должны быть едиными для всех стран. Сварщики, например, сооружали сложную геометрическую конструкцию из труб, разработанную в Бразилии.

Национальному и международному эксперту Анне Сикорской пришлось побывать не только на курируемом ею направлении «прикладная эстетика», но и посетить все остальные площадки, поскольку она осуществляла общий аудит чемпионата.

– За последние два года я объехала всю страну, посмотрела, как проводится чемпионат «Молодые профессионалы» в других регионах, и хочу оценить то, как это организовано в Коми, очень положительно, – сообщила «Республике» Анна Сикорская. – Все четко, качественно, слаженно, профессионально, а какой рост по числу компетенций – в прошлом году одна, а сейчас уже девять. Отлично налажено взаимодействие с правительством региона, министерством образования.

Как пояснила Анна Сикорская, уже в этом месяце в разных регионах России начнутся отдельные соревнования по компетенциям, на которые поедут те, кто показал себя лучше всех на местных чемпионатах. В мае пройдет национальный финал в Краснодаре. Что касается международного чемпионата WorldSkills, который состоится в октябре в Абу-Даби, то на него попадут победители прошлых лет, члены сборной команды профессионалов России. Возраст участников чемпионата не должен превышать 22 лет, так что самые высокие шансы попасть на международный уровень у тех, кто начинает участвовать в региональных этапах как можно раньше – лет в 16-17.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Первые места завоевали Родион Жуков (сварочные работы), Вячеслав Козлов (сухое строительство и штукатурные работы), Ксения Шерементьева (парикмахерское искусство), Эсмира Рзаева (прикладная эстетика), Ольга Улицкая и Анастасия Горохова (поварское дело), Виктория Шуктомова (сетевое и системное администрирование), Анна Иванова (медицинский и социальный уход), Ирина Есова (преподаватель младших классов), Анастасия Алипова (дошкольное воспитание).