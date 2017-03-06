На Вале Гамбурцева добыто 35 миллионов тонн нефти

Коллективом «РН – Северная нефть», дочернего предприятия НК «Роснефть», на Вале Гамбурцева в феврале добыта 35-миллионная тонна нефти с начала разработки комплекса месторождений в 2002 году.

Для «РН – Северная нефть» 2017 год особый – пятнадцать лет назад в истории предприятия произошло знаковое событие, определившее его развитие на годы вперед.

Пятого июля 2002-го, чуть больше чем через год после победы в инвестиционном конкурсе на освоение, геологическое изучение и добычу нефти на Вале Гамбурцева, там была получена первая нефть.

Вал Гамбурцева – комплекс из трех месторождений, Хасырейского, Черпаюского и Нядейюского общей площадью более 520 кв. км, расположенных в Большеземельской тундре.

Для «Северной нефти» он стал полигоном для испытания и внедрения новых технологий и оборудования. Решение об использовании на Вале труб с силикатно-эмалевым покрытием помогло справиться с проблемой парафиноотложений в лифте скважин. Построенный современный узел учета нефти дал возможность вести учет добываемого сырья на месте.

Этап наиболее интенсивного развития Вала Гамбурцева и «Северной нефти» начался в 2003 году, когда предприятие стало дочерним обществом НК «Роснефть». После ввода в промышленную эксплуатацию всех трех месторождений Вала добыча нефти на предприятии возросла более чем на 50 процентов.

В настоящее время добывающий фонд на месторождениях Вала Гамбурцева насчитывает 133 скважины. Среднесуточная добыча составляет порядка трех тысяч тонн/сут. А реализуемая в рамках проекта программа уплотняющего бурения позволяет повысить коэффициент извлечения нефти.

Сегодня база, созданная на месторождениях Вала, – плацдарм для дальнейшего развития, освоения Осовейского, Лабаганского, Наульского и Пасседского лицензионных участков. Причем база не только ресурсная и технологическая, но и профессиональная, методологическая – за годы разработки Вала Гамбурцева коллективом приобретен колоссальный опыт организации производства в очень непростых геологических и климатических условиях Заполярья.

За пятнадцать лет Вал Гамбурцева превратился в автономный производственный комплекс с развитой промысловой инфраструктурой. Энергоцентр мощностью 33,1 МВт обеспечивает электроэнергией все месторождения Вала Гамбурцева – Хасырейское, Черпаюское и Нядейюское. Этот участок газотурбинных электростанций (УГТЭС) работает на попутном нефтяном газе (ПНГ) и решает задачи по повышению коэффициента полезного использования ПНГ – на данный момент в среднем по предприятию он более 96 процентов.

На всех месторождениях Вала функционирует система ППД, включающая установки предварительного сброса воды (УПСВ) и блочно-кустовые насосные станции (БКНС), водозабор с озера Ватьярты, бесперебойную перекачку нефти обеспечивает разветвленная система внутри- и межпромысловых нефтепроводов.

Действующие на каждом месторождении современные дожимные насосные станции (ДНС) производят подготовку нефти, установки биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, полигон для размещения нефтезагрязненных грунтов и ТБО помимо своих прямых функций выполняют важнейшие экологические задачи.

Все эти и другие объекты производственной инфраструктуры позволяют месторождениям Вала, расположенным в 350 километрах от Усинска, действовать практически в автономном режиме, обеспечивая ритмичность технологического цикла от добычи до транспортировки нефти.

Во все годы на месторождениях Вала Гамбурцева параллельно производственной развивалась и социально-бытовая инфраструктура.

Корпоративный стандарт НК «Роснефть» по комплексному обслуживанию и обустройству вахтовых поселков совершенствуется, что сказывается и на условиях, в которых живут нефтяники на промыслах. В 2014 году централизованно по программе НК «Роснефть» были закуплены балки повышенной комфортности, в которых есть отдельные комнаты для отдыха мастеров и операторов, рабочий кабинет и душевая, комната для приема пищи. Такие балки уже установлены на Осовее, Лабагане и Науле, со временем появятся и на других месторождениях.

Несмотря на достаточную освоенность, месторождения Вала Гамбурцева продолжают развиваться. В 2016 году на Хасырее и Черпаю обустроено два куста скважин, на центральном промысле закончили бурением и сдали в эксплуатацию две скважины, на Черпаюском участке освоили и вывели на режим эксплуатации четыре скважины. В планах на 2017 год – продолжение обустройства месторождений Вала. А значит, впереди у коллектива ЦДНГ-2 и «РН – Северная нефть» еще не одна юбилейная тонна нефти, добытой в Большеземельской тундре.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

На правах рекламы