Сыктывкарский новострой дал течь

Жительница микрорайона Кочпон-Чит Екатерина Керн получила ключи от новой квартиры в июле прошлого года в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако долго наслаждаться размеренной жизнью сыктывкарке не удалось – в дни зимней оттепели с потолка квартиры начала литься вода. Уже два месяца женщина не может найти того, кто должен устранять протечки в столичном новострое.

До получения нового жилья семья из четырех человек с двумя маленькими детьми проживала в комнате площадью 12 квадратных метров в общежитии, расположенном в двухэтажном деревянном доме. После этого новая квартира в доме №10 по улице 65 лет Победы показалась хоромами. Правда, о качестве домов, построенных по программе переселения в этом микрорайоне, семья знала: к тому времени в СМИ уже неоднократно появлялись материалы о серьезных недоработках строителей, на которые жаловались жильцы. Но, по словам Екатерины Керн, поначалу их в новой квартире все устраивало. Несмотря на то что жители некоторых соседних домов зимой жаловались на холод в квартирах, в их доме было тепло, иногда из-за жары приходилось даже регулировать подачу тепла в батареях. Ни летом, ни осенью в дождливую погоду никаких протечек в квартире не было. Но в декабре во время оттепели по стенам и из отверстия под люстрой в натяжном потолке неожиданно потекла вода. Причем из отверстия вода не капала, а, накопившись, выливалась.

– Когда диван раскладываешь, часть его находится как раз под люстрой. Ночью иногда просыпаюсь от того, что на ноги с потолка вытекла холодная вода, – рассказала женщина. – Бывает, не уследишь, не вытрешь вовремя лужу на полу, дети поскользнутся и падают на мокром полу: они же спокойно не ходят, а все время бегают. Вечерами включать свет в комнате страшно, потому что лампочка начинает моргать – того и гляди замкнет. Комнаты освещает только телевизор и свет из прихожей, в которой почему-то не течет.

Как только потолки «потекли», Екатерина Керн обратилась в аварийную службу управляющей компании. Там ответили, что знают о наличии такой проблемы, так как жильцы и других квартир обращались с аналогичной жалобой. Специалисты управляющей компании выезжали на место, поднимались на чердак и выяснили, что с коммуникациями, проходящими по чердаку, все в порядке, крыша тоже не течет. Проблема, по их словам, заключается в том, что при строительстве дома компания-застройщик сэкономила на утеплителе, и в сильные морозы на чердаке образуется наледь. Как только температура воздуха на улице повышается, лед начинает таять и стекать в квартиры верхнего этажа.

Однако решать проблему в управляющей компании отказались, пояснив, что ответственность за протечки лежит на застройщике, который недобросовестно утеплил чердак. В письме, которое Екатерина Керн получила в ответ на свою письменную претензию в ООО «Региональная жилищная компания», ей было рекомендовано обратиться к застройщику – в столичное Управление капитального строительства (УКС), так как по закону в пределах гарантийного срока за такие неполадки несет ответственность застройщик.

«У управляющей компании гораздо меньше возможностей повлиять на действия либо бездействие организации-застройщика, понудить ее к осуществлению гарантийного ремонта, так как и УК, и застройщик являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, равноправными в своих коммерческих интересах, а это потребует длительного судебного разбирательства, что в условиях аварийной ситуации не является оптимальным разрешением вопроса», – говорится в ответе.

Со своей стороны компания заверила, что их организацией ведется активная претензионная работа с застройщиком по вопросу устранения строительных недостатков в квартире Керн. Но пошел уже третий месяц, а в дни оттепели с потолка квартиры все равно льется вода, и никаких подвижек в плане устранения неполадок не видно.

В общем «оптимальное решение вопроса» управляющая компания переадресовала пострадавшим жильцам. Расстроенная женщина с письменной жалобой направилась в УКС. Претензию приняли к рассмотрению, но в устной форме сразу же сообщили, что искать виновных в УКСе не надо, так как дом был сдан, комиссия его приняла, а теперь управляющая компания должна следить за тем, чтобы на чердаке не накапливался снег или лед. При этом на вопрос, почему, если дом построен по всем нормам и правилам, на чердаке собирается снег или лед, ответить никто не смог.

По словам директора исполнительной дирекции Общественной палаты Коми, эксперта по вопросам ЖКХ Александры Афониной, в данном случае вопрос нужно решать в рамках муниципального жилищного контроля.

– Квартиросъемщик пишет обращение в администрацию города, в котором излагает суть проблемы. К нему необходимо приложить акт проверки, составленный управляющей компанией, – они обязаны это сделать, потому что обслуживают этот жилфонд. В акте указывается предполагаемая причина протечки. На основании этого обращения администрация города создает комиссию, которая выходит на место и определяет причину протечки – это строительный брак или что-то иное. Бывает так, что трубы вентиляционные и канализационные подведены под кровлю, на них собирается конденсат, который может потом стекать по стенам и потолкам. Далее с предписанием комиссии жильцы идут к застройщику, если, конечно, выяснится, что это его недоделки, – рассказала «Республике» порядок действий Александра Афонина.

Обычно в мэрии довольно быстро реагируют на такие обращения. Но если вдруг по какой-то причине в администрации города не торопятся, следует обращаться в республиканскую службу жилищного и технического надзора, где тоже будет создана комиссия, которая выедет на место и определит причину протечки. По закону для новостроя установлено пять лет гарантии, в течение которых застройщик обязан устранять последствия некачественного строительства. Что касается управляющей компании, она должна сотрудничать с собственниками, помогать им собирать необходимый пакет претензионных документов. Это в их интересах, так как дом со строительным браком обслуживать очень сложно, к тому же за это предусмотрены большие штрафные санкции, пояснила исполдиректор Общественной палаты.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА