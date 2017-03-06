Выльгортский терем разрушается изнутри

Памятнику архитектуры «в петушином стиле» требуется срочный ремонт

В центре села Выльгорт стоит прекрасное здание в виде древнерусского терема. Долгие годы в нем располагались начальные классы Выльгортской средней школы, а ныне это Музей истории и культуры Сыктывдинского района.

Ценность выльгортского памятника архитектуры еще и в том, что это последнее сохранившееся в первоначальном виде здание, построенное по проекту первого профессионального коми архитектора Александра Холопова. Вторая из построек зодчего – бывшая школа №13 в Сыктывкаре разрушена вандалами и временем и выставлена в долгосрочную аренду по цене один рубль в год. Но, как выяснилось, в срочном ремонте нуждается и выльгортское творение Александра Холопова.

Чудо-здание, как называют его местные краеведы, было построено в начале XX века. Проект Выльгортского двухклассного земского училища был заказан Александру Холопову, который в тот период жил в Санкт-Петербурге, но не прерывал связи с родиной. В русской архитектуре тогда было очень популярно национально-романтическое направление, получившее название «петушиный стиль». Именно этот нарядный стиль и выбрал для училища зодчий.

Здание возвели на кирпичном фундаменте из круглого леса с богатой декорацией, выразительным орнаментальным оформлением фасада и крыльца. Работы были начаты в июне 1912 года и окончены 12 января 1914 года. Прошло больше ста лет, но «петушиный терем» стоит прямо, как свечка, потому что все бревна были строго одинаковыми и пропущенными через венец.

Первым директором училища был Никон Старовский – отец известного ученого и государственного деятеля, руководителя Центрального статистического управления СССР Владимира Старовского, чье имя сейчас носит улица в Сыктывкаре.

В советские годы в самой красивой постройке Выльгорта разместились начальные классы школы. В просторных коридорах проводились линейки, на переменах дети водили хороводы. В 1969 году здание объявили памятником архитектуры, но оно по-прежнему оставалось школой. В теплые майские дни учителя открывали дверь на балкон, однако ребятне выходить на него не разрешалось. Наконец, в 1999 году шедевр первого коми зодчего был передан под музей.

О том, что внешне по-прежнему нарядное здание уже давно начало разрушаться, «Республике» рассказал директор музея Сыктывдинского района Владимир Муравьев. Сам он лишь недавно возглавил это учреждение культуры и с удивлением узнал, что благополучной визитная карточка Выльгорта выглядит только с фасада, а сзади постройка уже не столь презентабельна: некрашеная обшивка местами прогнулась, и сквозь эти щели видны прогнившие венцы.

– Неправильно были сделаны сливы, и вода течет прямо на стены, из-за этого начали рушиться верхние декоративные конструкции, а нижние венцы превращаются в труху. Пожарная лестница ветхая, по ней опасно подниматься. Соединения электропроводов тоже старые, видите дыры? – показывает места разрушений Владимир Муравьев.

Единственное, за что спокоен директор музея, это крыша здания.

– Крыша – это достижение почетного гражданина нашего района Эммы Алексеевны Налимовой. Именно ей принадлежит идея сделать памятник архитектуры музеем, и она добилась того, чтобы отремонтировали крышу, заново ее покрыли, – продолжил рассказ собеседник издания.

В декабре, когда Владимир Муравьев только приступил к работе на посту директора музея, была проведена сметокалькуляция, и выяснилось, что ремонт музея обойдется в 4,5 миллиона рублей. И тогда же новоиспеченный директор узнал, что один миллион, оказывается, был выделен в 2016 году в рамках республиканской программы «Культура». Участие в программе предполагает софинансирование из бюджета муниципалитета. Районная казна свою долю внесла – 111 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы отремонтировать крыльцо – новыми досками застелили веранду и изготовили новую лестницу. А вожделенный миллион, на который можно было заказать проект и начать ремонтные работы, чтобы остановить процесс дальнейшего разрушения, на счета музея так и не перечислили. Как объяснили руководителю учреждения в районном отделе культуры, деньги вроде как должны были перекочевать в бюджет текущего года, но этого не произошло.

Сейчас Владимир Муравьев стучится буквально во все двери. За помощью он уже обратился в республиканское министерство культуры, в Государственный Совет Коми, к руководству Монди СЛПК, которое могло бы выделить Сыктывдинскому району средства в рамках социального партнерства.

– Никто не отказывает, но помощь обещают в лучшем случае в 2018 году, а меры по сохранению здания нужно принимать безотлагательно, – беспокоится директор музея. – И потом, чем позже начнутся ремонтные работы, тем дороже они будут стоить.

Галина ВЛАДИС

Фото Игоря БОБРАКОВА