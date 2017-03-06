Выльгортский терем разрушается изнутри
Памятнику архитектуры «в петушином стиле» требуется срочный ремонт
В центре села Выльгорт стоит прекрасное здание в виде древнерусского терема. Долгие годы в нем располагались начальные классы Выльгортской средней школы, а ныне это Музей истории и культуры Сыктывдинского района.
Ценность выльгортского памятника архитектуры еще и в том, что это последнее сохранившееся в первоначальном виде здание, построенное по проекту первого профессионального коми архитектора Александра Холопова. Вторая из построек зодчего – бывшая школа №13 в Сыктывкаре разрушена вандалами и временем и выставлена в долгосрочную аренду по цене один рубль в год. Но, как выяснилось, в срочном ремонте нуждается и выльгортское творение Александра Холопова.
Чудо-здание, как называют его местные краеведы, было построено в начале XX века. Проект Выльгортского двухклассного земского училища был заказан Александру Холопову, который в тот период жил в Санкт-Петербурге, но не прерывал связи с родиной. В русской архитектуре тогда было очень популярно национально-романтическое направление, получившее название «петушиный стиль». Именно этот нарядный стиль и выбрал для училища зодчий.
Здание возвели на кирпичном фундаменте из круглого леса с богатой декорацией, выразительным орнаментальным оформлением фасада и крыльца. Работы были начаты в июне 1912 года и окончены 12 января 1914 года. Прошло больше ста лет, но «петушиный терем» стоит прямо, как свечка, потому что все бревна были строго одинаковыми и пропущенными через венец.
Первым директором училища был Никон Старовский – отец известного ученого и государственного деятеля, руководителя Центрального статистического управления СССР Владимира Старовского, чье имя сейчас носит улица в Сыктывкаре.
В советские годы в самой красивой постройке Выльгорта разместились начальные классы школы. В просторных коридорах проводились линейки, на переменах дети водили хороводы. В 1969 году здание объявили памятником архитектуры, но оно по-прежнему оставалось школой. В теплые майские дни учителя открывали дверь на балкон, однако ребятне выходить на него не разрешалось. Наконец, в 1999 году шедевр первого коми зодчего был передан под музей.
О том, что внешне по-прежнему нарядное здание уже давно начало разрушаться, «Республике» рассказал директор музея Сыктывдинского района Владимир Муравьев. Сам он лишь недавно возглавил это учреждение культуры и с удивлением узнал, что благополучной визитная карточка Выльгорта выглядит только с фасада, а сзади постройка уже не столь презентабельна: некрашеная обшивка местами прогнулась, и сквозь эти щели видны прогнившие венцы.
– Неправильно были сделаны сливы, и вода течет прямо на стены, из-за этого начали рушиться верхние декоративные конструкции, а нижние венцы превращаются в труху. Пожарная лестница ветхая, по ней опасно подниматься. Соединения электропроводов тоже старые, видите дыры? – показывает места разрушений Владимир Муравьев.
Единственное, за что спокоен директор музея, это крыша здания.
– Крыша – это достижение почетного гражданина нашего района Эммы Алексеевны Налимовой. Именно ей принадлежит идея сделать памятник архитектуры музеем, и она добилась того, чтобы отремонтировали крышу, заново ее покрыли, – продолжил рассказ собеседник издания.
В декабре, когда Владимир Муравьев только приступил к работе на посту директора музея, была проведена сметокалькуляция, и выяснилось, что ремонт музея обойдется в 4,5 миллиона рублей. И тогда же новоиспеченный директор узнал, что один миллион, оказывается, был выделен в 2016 году в рамках республиканской программы «Культура». Участие в программе предполагает софинансирование из бюджета муниципалитета. Районная казна свою долю внесла – 111 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы отремонтировать крыльцо – новыми досками застелили веранду и изготовили новую лестницу. А вожделенный миллион, на который можно было заказать проект и начать ремонтные работы, чтобы остановить процесс дальнейшего разрушения, на счета музея так и не перечислили. Как объяснили руководителю учреждения в районном отделе культуры, деньги вроде как должны были перекочевать в бюджет текущего года, но этого не произошло.
Сейчас Владимир Муравьев стучится буквально во все двери. За помощью он уже обратился в республиканское министерство культуры, в Государственный Совет Коми, к руководству Монди СЛПК, которое могло бы выделить Сыктывдинскому району средства в рамках социального партнерства.
– Никто не отказывает, но помощь обещают в лучшем случае в 2018 году, а меры по сохранению здания нужно принимать безотлагательно, – беспокоится директор музея. – И потом, чем позже начнутся ремонтные работы, тем дороже они будут стоить.
Галина ВЛАДИС
Фото Игоря БОБРАКОВА
Где родился Александр Холодов архитектор из коми хочу знать
А.Холопов он наш дальний родственник хочу знать где родился