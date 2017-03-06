Переселение по интенсивному сценарию

Глава Коми Сергей Гапликов провел совещание с руководителями администраций муниципальных образований региона по реализации федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья. Главной темой состоявшегося разговора стала интенсификация мероприятий программы, выполнение которой находится на личном контроле руководителя республики.

Сергей Гапликов напомнил о необходимости безусловного выполнения программы в срок до 1 сентября 2017 года – к настоящему времени этот показатель составляет более 72 процентов. Всего в Коми численность подлежащих переселению в рамках программы граждан (2013-2017 годы) составляет более 8,5 тысячи человек. Площадь помещений, подлежащих расселению, – 152,75 тысячи квадратных метров. К настоящему времени расселено 110,14 тысячи квадратных метров. Из них в 2014 году – 8,76 тысячи квадратных метров (0,46 тысячи граждан); в 2015 году – 41,66 тысячи квадратных метров (2,47 тысячи граждан); в 2016 году – 59,72 тысячи квадратных метров (3,23 тысячи граждан). Существенно сократить отставание удалось благодаря предпринятым в конце 2015 года усилиям.

Учитывая сложности, которые возникли в ряде муниципалитетов в прошлые годы, приняты решения об изменении основных способов реализации программы. Так, одновременно с продолжением строительства домов будут приобретаться готовые квартиры в уже существующем жилом фонде. Подобная ситуация затронет, в частности, Печору, Ухту, Усинск, Сыктывкар.

При этом глава региона отметил, что изменение способа реализации программы не должно повлечь за собой заморозку объектов незавершенного строительства – данные дома должны быть введены в строй, а квартиры в них использоваться для решения имеющихся в городах проблем с предоставлением муниципального жилья. Руководитель республики поручил минстрою региона контролировать данные работы.

В настоящее время реализация первого этапа завершена в полном объеме во всех 17 муниципальных образованиях – участниках программы. Переселено около 3,7 тысячи граждан, расселенная площадь жилых помещений составила 65,06 тысячи квадратных метров.

Второй этап программы завершили 10 из 11 муниципальных образований. Единственным отстающим муниципалитетом остается Печора, где была выбрана схема долевого участия в строительстве жилья на приобретение жилых помещений с одним заказчиком (ООО «УрбанСтройГрупп»). В настоящее время муниципалитет достраивает четыре жилых дома в рамках реализации второго этапа программы.

В третьем этапе программы принимают участие 13 муниципальных образований. Запланировано переселение 1460 граждан из 637 жилых помещений, расселяемая площадь жилых помещений – 26,72 тысячи квадратных метров. Закончили реализацию третьего этапа программы семь муниципальных образований: Княжпогостский, Прилузский, Сысольский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский районы и город Сосногорск. Исполнение по этому этапу программы на сегодня составляет 75 процентов.

Продолжается реализация третьего этапа в шести муниципальных образованиях: Печоре, Сыктывкаре, Ухте, а также в Койгородском, Корткеросском и Удорском районах.

В четвертом этапе программы принимают участие 13 муниципальных образований. Планируется расселение 1796 граждан из 768 аварийных жилых помещений, расселяемая площадь жилых помещений 32,82 тысячи квадратных метров. Полностью завершил реализацию четвертого этапа программы Сысольский район. Работу в остальных районах планируется завершить в срок до сентября 2017 года.

Кроме того, ведется работа с застройщиками по устранению недочетов, обнаруженных в вводимых домах в ходе эксплуатации. Из 22 обращений (18 многоквартирных домов) нарушения устранены по 11 жилым домам; по 7 домам плановый срок устранения нарушений – июнь-август 2017 года.

Пресс-служба главы и правительства Коми