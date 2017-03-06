Иван Медведев: «Партийный проект «Местный дом культуры» получит развитие»

«Поддержка домов культуры и сельских клубов – долгосрочный проект, рассчитанный на три года», – заявил депутат Государственной Думы Иван Медведев во время рабочей поездки в Сысольский район. В этом году в рамках проекта поддержку получат сельские клубы в 18 муниципалитетах Коми. В их числе дом культуры в Визинге.

Учреждение получит из федерального бюджета 583,3 тысячи рублей на обновление материальной базы, софинансирование из республиканского бюджета составит 51,6 тысячи рублей, из районного – 306,6 тысячи рублей. Средства направляются на покупку концертного баяна, акустических систем, двухполосных активных мониторов, головных радиосистем, вокальных радиосистем с динамическими микрофонами, канального микшерного пульта.

Работники Дома культуры поблагодарили фракцию партии «Единая Россия» и лично депутата от Коми за помощь. Новое оборудование очень кстати, теперь нужен серьезный ремонт. Иван Медведев сообщил, что 2017 год – пилотный, партийный проект пока только набирает обороты. В конце этого года депутаты фракции «Единая Россия» Государственной Думы подведут первые итоги и подготовят предложения по его развитию.

– Все дома культуры на селе нуждаются во внимании и ремонте. Почему родился партийный проект? Потому что все одномандатники поднимали этот вопрос. Мы ездили и агитировали в сельских территориях, и дома культуры часто становились нашей площадкой для общения с жителями. Мы видели, в каком состоянии эти учреждения находятся, какого требуют внимания. Пока на уровне России на реализацию проекта выделено полтора миллиарда рублей, но проект будет продолжаться и в последующие годы. Нужно возрождать культуру на селе, – рассказал депутат.

Партийный проект «Местный дом культуры», направленный на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек, стал ответом на запросы избирателей. Дома культуры в малых населенных пунктах чаще всего являются единственным центром дополнительного образования детей и подростков, досуга населения, сохранения и развития народного творчества. Более половины всех объектов (а их в стране около 35 000) нуждаются в ремонте.

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»