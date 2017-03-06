Дорогие женщины!

Примите наши поздравления с первым весенним праздником – Международным женским днем!

Милые дамы, вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, источником гармонии, красоты и вдохновения. Мы не перестаем восхищаться вашей мудростью и терпением, умением стойко переносить любые жизненные невзгоды и всегда оставаться нежными, очаровательными и любящими женщинами. Спасибо вам за понимание и поддержку, за тепло и уют семейного очага, за детей и внуков, за силу и энергию, которой вы щедро делитесь с нами, за то, что делаете этот мир ярче, добрее и прекраснее.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания в семьях, исполнения желаний, пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, улыбок и цветов!

Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми