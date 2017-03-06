Зритель поддержал и одобрил «Бабий бунт»

С большим успехом в воскресенье на сцене Государственного театра оперы и балета Коми прошла премьера оперетты Евгения Птичкина «Бабий бунт». На поклоне зрители долго аплодировали стоя, не отпуская артистов со сцены. Режиссеру-постановщику Илье Можайскому удалось поставить настоящий народный мюзикл.

Либретто оперетты Евгения Птичкина написано Кириллом Васильевым и поэтом Михаилом Пляцковским более 40 лет назад. В его основе – три рассказа Михаила Шолохова, один из которых был навеян комедией древнегреческого комедиографа Аристофана «Лисистрата». Оперетта «Бабий бунт» была написана в 1975 году и с тех пор занимает пальму первенства во многих афишах российского театра. В год создания произведения в театре оперы и балета республики оперетту поставил талантливый режиссер и актер Леонард Ильчуков. Не понаслышке знаком с произведением и главный режиссер театра Илья Можайский, который также когда-то ставил эту оперетту в Оренбурге. Тем не менее такого масштабного проекта, когда в спектакле почти стопроцентно задействована вся труппа, да еще с таким количеством интерактивных моментов, в театре республики еще не было.

Спектакль предстоит играть двум-трем составам, что, разумеется, касается солистов. У театралов появляется уникальная возможность увидеть то личностное, что привносит в героя каждый из артистов. Так, на генеральном прогоне спектакля в субботу «баламутку» и мятежницу Настю играла Альфия Коротаева, а на премьере – Елена Лодыгина. Обе Насти получились весьма характерными и разными, остается оценить и третью Настю, которую на одной из премьер будет играть Ольга Сосновская. Двух разных Николок поочередно играют Виталий Гудовский и Андрей Ковалев. Замечательно на премьере сыграла Семеновну Надежда Баталова, тем интереснее будет увидеть, какими «своими» чертами наделят супругу деда Захара Майя Быстрова и Тамара Савченко, которая на премьере играла Дуняшу – жену председателя общины донских казаков.

Помимо того, что одних и тех же героев будут играть разные солисты, некоторым из них предстоит поочередно играть еще и нескольких персонажей. Та же Надежда Баталова играет и Захаровну, а Елена Лодыгина из мятежницы Насти может воплотиться во влюбленную Маринку. А Евгений Недокушев настолько талантливо нарисовал образ Деда Захара – этакого смекалистого шолоховского хитроумного затейника Щукаря, что даже нелегко представить, какие усилия нужно будет приложить для убедительности образа солистам Геннадию Муралеву и Геннадию Гуляеву, чтобы «перещукарить» Евгения.

Одним словом, работы у артистов хоть отбавляй, но надо видеть, с каким удовольствием они идут на подобные перемещения. В спектакле, как и во всех даже самых драматических произведениях Шолохова, много доброго юмора, иронии и самоиронии, много лирических отступлений, когда отношения между героями разбавляют всю неоднозначность и комичность положения брошенных бабами на произвол судьбы своих непутевых мужиков.

Особое удовольствие залу доставляли интерактивные сцены, когда казаки или они же, переодетые в цыган, «гуляют» между зрительскими рядами. Не в первый раз режиссер втягивает в процесс действа дирижера: Азат Максутов или Юрий Фомин, появляясь из оркестровой ямы, под одобрительный смех зрителей совершают определенные манипуляции. На ура встречает зритель и вдруг вставшую на ролики героиню Анастасии Марараш – Маринку.

Оперетта не просто идет, а, кажется, мчится на одном дыхании: беспрерывная смена декораций, действий, огромное количество песен, танцев, в которых задействован хор, балетная труппа, солисты. И множество оригинальных режиссерских решений, которые выводят спектакль за рамки классической постановки.

В качестве почетных гостей первую премьеру посетили глава республики Сергей Гапликов и министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. После поклона труппе театра, включая симфонический оркестр, были преподнесены огромные корзины цветов от первого лица республики.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА