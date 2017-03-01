Валерий Кюршин: «Мы ищем инвесторов и партнеров для республики»

В конце февраля в Санкт-Петербурге прошло первое мероприятие в Торговом доме Коми. Свой юбилей здесь отметило коми землячество «Неватас». В перспективе в Торговом доме откроются магазины производителей из республики, здесь будут проходить выставки и презентации. Появление в центре Северной столицы Торгового дома Коми – заслуга представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе России, которое много лет возглавляет Валерий Кюршин. О том, как строится работа постпредства региона в Санкт-Петербурге, а также о планах на будущее он рассказал в интервью «Республике».

– Санкт-Петербург по праву называют культурной столицей страны. Как в этом городе музеев и театров вам удается заниматься привлечением инвестиций в Республику Коми?

– Санкт-Петербург – это не только культурная столица. Давайте обратимся к статистическим данным. По оценкам российского минэкономразвития, в 2015 году город занял первое место в России по социально-экономическому развитию, обогнав Москву и другие регионы. Комплексная оценка эффективности деятельности органов государственной власти проводилась на основе двенадцати показателей, разделенных на три блока: развитие экономики, развитие социальной сферы, опросы населения.

В 2015 году в Санкт-Петербурге отмечен значительный прирост в динамике по следующим показателям: объему инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), обороту продукции и услуг малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, увеличились реальные располагаемые денежные доходы населения, а уровень безработицы оставался одним из самых низких среди субъектов страны. При этом важно, что с 2013 по 2015 год оценка населением деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга выросла с 40 до 54 процентов. За достижение этих результатов распоряжением российского правительства Санкт-Петербургу выделена дотация в размере 212 945,7 тысячи рублей. Быть первым не только престижно, но и выгодно.

Так что можно смело утверждать, что Санкт-Петербург – это вторая столица деловой жизни нашей страны. Здесь ежегодно проводится свыше десяти тысяч конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий. Главное из них – это Петербургский международный форум, участие в котором принимают бизнесмены со всего мира. И, конечно, эту насыщенную деловую среду мы должны использовать в поиске инвесторов и партнеров для Коми. Что мы и делаем.

– Вы коренной петербуржец. Как получилось, что тринадцать лет назад вы связали свою жизнь и работу с Республикой Коми?

– После окончания службы в правоохранительных органах Ленинграда – Санкт-Петербурга в 2003 году меня пригласили на работу в представительство Республики Коми на должность представителя. Какое-то время я раздумывал, все-таки это совсем иная сфера деятельности, чем та, которой я занимался всю сознательную жизнь до этого. Но потом я согласился и, хочу подчеркнуть, ни разу не пожалел об этом решении. Так я связал свою жизнь с этим удивительным северным краем.

– Как часто вам приходится бывать в Сыктывкаре?

– Разумеется, по рабочим вопросам мне очень часто приходится бывать в Коми. В основном это поездки на заседания правительства и сессии Государственного Совета. Как член правительства, я регулярно прилетаю в Сыктывкар на эти мероприятия. Кроме того, бывают и отдельные поездки, когда мы, помимо обязательных командировок, инициируем и проводим свои мероприятия на территории республики. Здесь речь идет о различных деловых миссиях, поездках на масштабные события, либо это поездки, связанные с решением важных задач, где необходимо личное присутствие на заседании комиссии или рабочей группы.

Помимо этого, несколько лет подряд мы проводили Фестиваль творческой молодежи Республики Коми. Особенность этого мероприятия состояла в том, что он поочередно проходил в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. Недавно я подсчитал, что за период работы в должности представителя я провел в Республике Коми больше года.

– Наверное, у вас уже есть любимые места в республике?

– Конечно. Прежде всего это природа. Мне очень нравится бывать за городом, однажды даже удалось побывать на охоте и несколько раз на рыбалке. Также люблю ходить по старым улочкам Сыктывкара, где еще сохранились деревянные дома. Ведь современными домами сейчас никого не удивить, они есть везде. А вот дух старины, истории и то, как строился изначально Усть-Сысольск, – это все можно посмотреть только в таких местах. Еще мне очень нравится бывать в Усть-Цильме.

– Вы много работаете с молодежью из Коми. Организуете встречи со студентами. Какой эффект дает эта работа?

– Есть распространенное мнение, что молодежь, уезжая из республики в столичные города, не планирует возвращаться на малую родину. Отчасти это верно. Но судя по тем мероприятиям, которые проводит представительство для студентов, интерес к республике у будущих молодых специалистов все же сохраняется. И это не голословное утверждение. За последние годы у нас на Форуме студенческой молодежи, целевых обучающих семинарах, профориентационных встречах и видеоконференциях побывали более пяти тысяч молодых людей. Многие из них рассматривали варианты трудоустройства в республике, а часть из них реально вернулась. Среди них есть даже три человека, которые после окончания вуза работали у нас в представительстве.

Да, в Петербурге нет безработицы, выше социальные стандарты жизни, выше зарплаты. Но здесь и сильнее конкуренция на рынке труда, более напряженный ритм жизни, дополнительные расходы на жилье и транспорт. И далеко не всегда есть возможность работать по специальности. Республика в этом смысле может дать больше для реального профессионального роста, становления карьеры, решения каких-то бытовых проблем. В конечном итоге здесь есть близкие друзья и родственники, что тоже немаловажно, чтобы чувствовать себя комфортно.

В прошлом году специалисты кафедры психологии СПбГУ провели исследование среди наших студентов на «связь с родиной», и она оказалась достаточно прочной: более восьмидесяти процентов студентов эмоционально связаны с республикой и оценивают позитивно свою причастность к тому, что происходит в Коми. В 2016 году более четырехсот студентов стали участниками различных профориентационных встреч, и мы от них получили около сотни анкет-заявок на организацию практики или трудоустройства в Республике Коми.

Другое дело, что, может быть, не все в республике могут сформулировать достаточно мотивирующие предложения для молодых людей. Но в перспективе с учетом программы возрождения республики, которую предложил глава Коми Сергей Гапликов, таких мотивирующих факторов, как интересная и высокооплачиваемая работа, высокие социальные стандарты, комфортность жизни, станет больше. И соответственно больше молодых специалистов будут возвращаться в республику. Наша главная задача – показать им эти перспективы, дать больше информации к размышлению, сохранить «связь с республикой».

– Помимо студентов под вашим «крылом» находятся служащие в Ленобласти призывники из Коми. Как вы поддерживаете ребят-срочников?

– Мы поддерживаем контакты как на самом высоком уровне командования Западного военного округа, так и с командирами отдельных воинских частей и подразделений. Лет семь назад наше представительство стало первым на Северо-Западе, кто организовал прямую видеоконференцию военнослужащих с друзьями и родственниками в Коми. Мы организуем встречи военнослужащих с руководством республики, привлекаем их к различным нашим мероприятиям, подключаемся в случае нештатных ситуаций. С полной уверенностью могу сказать, что командование всех частей, где служат наши ребята, заинтересовано, чтобы служба в армии прошла для них без эксцессов и все вернулись домой живыми и здоровыми.

Одно из таких подразделений, с которым нас связывают давние дружеские отношения, находится в поселке Бугры Ленинградской области. Это часть с героическими воинскими традициями, которой недавно исполнилось 85 лет и где отслужили срочную службу более двухсот призывников из Коми. В ней несколько лет существовало подразделение воспитанников интернатов, детей-сирот, большая часть которых была из Усинска. Командование части благодарно за помощь в решении многих материально-бытовых вопросов, которую оказывала наша республика на протяжении нескольких лет. И сегодня военнослужащие этой части участвуют в мероприятиях коми землячества «Неватас», а творческая молодежь проводит в части концерты и фестивали. Сейчас здесь служат всего восемь человек из республики. Но командир части во время нашей последней встречи сказал, что заинтересован в том, чтобы в его части служили больше ребят из Коми. И мы его пожелания передали в республиканский военкомат.

– У вас тесно ведется работа с иностранцами. В частности, благодаря вам Коми и Израиль прорабатывают варианты сотрудничества. В феврале прошел визит в Сыктывкар генконсула Израиля в Санкт-Петербурге Михаэля Лотема. Какие итоги приносит работа с иностранцами?

– Действительно, мы стараемся использовать то, что в Петербурге имеется внушительный консульский корпус. В каждом генеральном консульстве есть работники, которые отвечают за развитие деловых и культурных связей, а значит, мы можем с ними обсуждать вопросы сотрудничества. В свое время мы были инициаторами поездки большой консульской миссии в Республику Коми, поддержанной МИД России, участие в которой приняли около двадцати генеральных консулов зарубежных стран. После этого визита был отмечен всплеск активности международных контактов республики. Но вообще-то этот интерес к республике есть всегда.

Генеральный консул Израиля посетил республику впервые, поэтому мы предварительно обсудили с ним, какие вопросы его могут интересовать. А представители Финляндии, Чехии и Германии, которые в ближайшее время планируют визиты в Коми, едут в республику не первый раз и везут уже конкретные предложения. Они включают в состав делегаций представителей своих предприятий, готовы участвовать в экономических проектах республики. Результаты этих встреч – работа финских предприятий в лесной отрасли, участие чехов в модернизации ряда производств, внедрение передовых технологий по утилизации отходов, различные культурные акции.

– В конце прошлого года вы планировали открыть в центре Санкт-Петербурга Торговый дом Республики Коми. Осуществились ли планы?

– Идея создания Торгового дома Республики Коми возникла еще в 2014 году. Он должен способствовать выходу предприятий республики на рынки СЗФО. Тогда губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко своим распоряжением выделил для республики помещение в центре города площадью около трехсот квадратных метров на условиях безвозмездной аренды. Рыночная цена такой аренды и содержания – около семи миллионов рублей. Так Петербург не на словах, а на деле реально поддержал проект республики. И эта поддержка имеет конкретную и немалую стоимость. Согласно концепции Торгового дома, часть помещений подготовлена для организации торговли, а другая часть будет использоваться как выставочный зал для проведения всевозможных презентационных, маркетинговых мероприятий и культурных акций. При поддержке нашего представительства создана группа предприятий, заинтересованных в развитии проекта, в их числе СЛВЗ, за счет которых проведены капитальный ремонт, внешнее и внутреннее оформление и оборудование помещений.

Можно сказать, что помещение уже готово к полноценной работе. Сегодня осталось решить ряд организационных вопросов – и проект можно запускать. Хотелось бы, чтобы все предприятия, которые заинтересованы во внешних рынках, присоединились к этому проекту. В Санкт-Петербурге каждый сможет найти свою нишу. Кроме того, правительство Санкт-Петербурга, реализуя стратегию импортозамещения, активно приветствует и поддерживает появление региональных производителей. Уже сейчас в Петербурге успешно работают пять торговых точек, где можно купить продукты из Коми: и зеленецкую колбасу, и морошковую настойку, и оленину. Мы очень надеемся, что Торговый дом Республики Коми станет популярным местом у петербуржцев. В конце февраля здесь прошло первое официальное мероприятие – празднование юбилея коми землячества «Неватас».

– Ежегодно вы находите возможность предоставить предпринимателям из республики место на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге. Дает ли это свой эффект?

– Рождественская ярмарка – это один из способов дать возможность жителям Петербурга познакомиться с продукцией республиканских товаропроизводителей. Участие в выставке для наших предприятий частично организуется за счет программы поддержки малых предприятий, что позволяет снизить их логистические затраты. Мы помогаем наладить контакты с органами власти Санкт-Петербурга, в частности с Комитетом по развитию потребительского рынка, и с организаторами ярмарки. А что касается результатов, то все наши участники довольны и выражают желание быть на ярмарке и в 2017 году. Не мудрено, ведь за три недели ярмарку посещают более миллиона жителей и гостей города. Тут при правильно выстроенной тактике торговли продать можно все.

Но с точки зрения продвижения нашей продукции ярмарка – эффективное, но все-таки разовое событие. Поэтому мы всегда приглашаем наши предприятия на различные мероприятия, которые помогают предприятиям устанавливать прямые контакты, формируем для них целевые аудитории, организуем деловые встречи. Среди этих событий Петербургский партнериат, региональные экспозиции в Центре импортозамещения, Лесной форум, презентации в торгово-промышленных палатах Санкт-Петербурга и Ленобласти и т.д. Эффективной формой продвижения наших предприятий пищевой отрасли стали Дни коми кухни, которые мы в течение трех лет проводили в лучших ресторанах Санкт-Петербурга. В рамках этих мероприятий проходили не только одиночные презентации продукции и предприятий, но и целевые встречи с потенциальными партнерами, а в меню ресторанов включались блюда коми кухни. Благодаря этим проектам наши производители сегодня представлены в самом знаменитом магазине Петербурга – Елисеевском гастрономе и наладили сотрудничество с целым рядом ресторанов и торговых сетей. Например, сеть магазинов «Ленд».

– Какие совместные проекты Санкт-Петербурга и Коми вы могли бы выделить?

– Все, о чем я говорил, это по сути и есть совместные проекты. На мой взгляд, очень важным аспектом совместной деятельности является организация целевых деловых миссий из республики в Петербург и из Петербурга в республику. Как правило, это позволяет обменяться передовым опытом и установить прямые связи. В 2016 году организованы восемь деловых миссий с участием более восьмидесяти представителей Республики Коми и более двадцати представителей деловых кругов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди них, в частности, деловая миссия представителей Республики Коми сферы культуры и туризма для знакомства с кластером креативных индустрий Санкт-Петербурга, деловая миссия представителей торгово-промышленных палат и отраслевых союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Республику Коми.

Если говорить о крупных проектах, то в настоящее время на стадии рабочих групп рассматривается целый ряд проектов: «Строительство в Республике Коми первого в России импортозамещающего инновационного завода с безотходной переработкой целлюлозной биомассы и годовой проектной мощностью 100000 тонн биоэтанола второго поколения», «Строительство завода по переработке нефтешламов на основе установки и новой технологии переработки нефтяных шламов», проект производства древесных углей и чугунолитейного производства для нужд дизельного моторостроения. Все эти проекты входят в программу Сергея Гапликова по возрождению республики, а их реализация не только создаст новые высокотехнологичные рабочие места, но и сформирует новый облик промышленности региона.

– Санкт-Петербургское коми землячество «Неватас» имеет уже четвертьвековую историю. Как складывается сотрудничество представительства с землячеством? В частности, вы объявили о начале конкурса «Неватас. Перезагрузка». Его цель – развитие проектной деятельности «Неватас», направленной на продвижение положительного имиджа Республики Коми и поддержку общественных инициатив.

– Коми землячество начиналось с домашних собраний небольшой группы представителей интеллигенции. А сегодня «Неватас» – одно из наиболее активных национально-культурных объединений Санкт-Петербурга. У истоков землячества «Неватас» стояли известный краевед, журналист Михаил Игнатов, народный художник России и Республики Коми Энгельс Козлов, ветеран Великой Отечественной войны Лев Осипов, замечательный педагог, труженица тыла Софья Кофман.

Взаимодействие с коми диаспорой, поддержка людей, которые жизнью, работой и судьбой связаны с Республикой Коми, – одна из наших важных задач. Санкт-Петербургское коми землячество «Неватас» объединяет десятки неравнодушных людей. Именно благодаря энергии этих людей землячество реализовало множество общественных инициатив, активно участвует в национально-культурной жизни Северной столицы, завоевало высокий авторитет у профильных органов власти и среди других национально-культурных автономий города. Вот уже десять лет самодеятельный ансамбль коми песни «Дзоридз» является участником и лауреатом самых масштабных национальных фестивалей, конкурсов и концертов, которые проходят в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В этом году ансамбль «Дзоридз» осуществляет проект «Мелодия коми песни на просторах Невы», который рассчитан на аудиторию посетителей социальных центров Санкт-Петербурга.

За последние годы около десятка общественно важных проектов получали различные гранты, что говорит о высоком уровне работы землячества. Среди них, например, памятник воинам из Республики Коми, установленный на Невском пятачке, издательский проект «Литературный календарь Республики Коми», настольная детская игра «Путешествие по Коми краю». Конечно же, мы всемерно помогли в реализации этих проектов. Сообщество выходцев из Коми края в той или иной форме существовало с момента зарождения Санкт-Петербурга, ведь на его строительстве трудились мастера, призванные из северных земель.

Этот год для коми землячества юбилейный, потому что двадцать пять лет назад оно было оформлено и официально зарегистрировано. Объявляя конкурс «Неватас. Перезагрузка», мы хотели бы привлечь к деятельности землячества еще больше выходцев из Коми, живущих в Петербурге, прежде всего людей молодых, ярких, талантливых, креативных. Суть конкурса состоит в том, чтобы разработать и реализовать новые проекты, инициативы, акции, благодаря которым о нашей республике узнают еще больше людей. Чтобы в таком огромном, динамичном, современном и многонациональном мегаполисе, которым сегодня является Санкт-Петербург, Республика Коми не терялась и вызывала интерес, а земляки находили друг друга.

На юбилейной встрече «Неватас» были рассмотрены некоторые новые проекты. Проект «Под крылом самолета» связан с историей гражданской авиации в Коми и рассчитан на студентов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Одна из задач проекта – привлечение специалистов в авиационную отрасль Республики Коми. Он реализуется в форме викторины на знание истории создания и становления гражданской авиации в республике.

Директор АНО «Антреприза русского искусства» Надежда Рогожина предложила проект «Сказки Пармы», цель которого – популяризация сказок о севере. Инициатор планирует иллюстрировать книгу детскими рисунками и перевести издание в электронный формат. Активист землячества Александр Вишняков предложил туристический проект «Неизвестный Коми край». Он планирует представить туристические маршруты региона жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Председатель Санкт-Петербургского коми землячества «Неватас» Александр Терюков представил проект публичных лекций «Питирим Сорокин в Петербурге». Особая актуальность темы связана со 100-летним юбилеем революционных событий в России, активным участником которых был знаменитый социолог. Проект «Северные мотивы» художника-этнофутуриста Ирины Федосовой посвящен эстетической красоте изобразительного искусства коми народа. Проект студентки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова устьцилемки Ксении Чупровой «Традиции родного края» направлен на сохранение, воссоздание и популяризацию форм народной традиционной культуры. В рамках этого проекта планируется проведение мастер-классов по народным промыслам и пению.

– Многие выходцы из Коми прославили родную республику в Санкт-Петербурге. Можете назвать самых интересных, на ваш взгляд, людей?

– Любой, кто хоть немного интересуется историей Коми края, конечно же, не может не знать этих людей. В прошлом году мы совместно с «Неватас» реализовали проект «Коми в Санкт-Петербурге. По адресам знаменитых коми». Это настольный перекидной календарь с краткими биографиями наших знаменитых земляков и с фотографиями мест и зданий, связанных с их пребыванием в Северной столице. Получился настоящий туристический маршрут, который мы готовы предложить группам школьников, приезжающих на каникулы в Петербург.

Трудно выделить кого-то, потому что каждый из знаменитых коми внес свой вклад в историю. И все же самых известных назову: выдающийся ученый и общественный деятель, основоположник социологии Питирим Сорокин, замечательный писатель, ученый-просветитель Каллистрат Жаков, первый зырянский архитектор Александр Холопов, историк, этнограф, автор первого коми букваря и учебника общей географии, по которому учились все школы дореволюционной России, Георгий Лыткин.

Надо сказать, что и сегодня в городе на Неве знают наших земляков. Огромным авторитетом пользуется председатель коми землячества «Неватас» Александр Терюков, ученый, человек энциклопедических знаний по истории и этнографии, профессор СПбГУ, уникальный специалист в области этнопсихологии Валентина Бызова, ведущий солист Мариинского театра Владимир Ванеев и многие другие. А есть и такие, кого мы еще не знаем. Это те, кто сегодня учится или только вступает в профессию, начинает заниматься наукой, создает свои первые произведения. Я надеюсь и верю в то, что они обязательно еще не раз прославят нашу замечательную республику. И если им вдруг понадобится какая-нибудь помощь, то представительство республики здесь, рядом.

Беседовал Артур АРТЕЕВ