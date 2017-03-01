Минфин предложил россиянам вложиться в экономику

В период кризиса государство решило занять деньги у населения путем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). Детали программы раскрыл министр финансов России Антон Силуанов. Доходность ценных бумаг составит порядка 8,5 процента годовых, что выше, чем у банковских депозитов. Чем дольше человек будет хранить облигации, тем выше будет их доходность. Минфин рассчитывает, что ОФЗ граждане будут приобретать на сбережения, которые хранят дома, так называемые деньги «из-под подушек». А вы готовы одолжить государству?

Александр Люосев, пенсионер из Емвы:

– Идея занять деньги у населения путем выпуска облигаций федерального займа, наверное, имеет под собой основание. Доходность в 8,5 процента также привлекательна. Но у большинства людей нет никаких сбережений, мне кажется, многие живут от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты , причем процентов 80 населения выплачивает банкам кредиты, а некоторые по два и даже по три. Хотя в целом по России мера, скорее всего, эффективная.

Снежана Швецова, депутат совета поселка Войвож:

– Как работник банковской сферы могу с уверенностью сказать, что данная инициатива будет пользоваться спросом, но не сразу, так как более высокий доход по сравнению с вкладами однозначно привлекателен для населения. Но есть несколько моментов, которые не понятны и будут интересовать население. Во-первых, будут ли страховать эти облигации? Ведь вклады в банках застрахованы. Во-вторых, будут ли данные ценные бумаги именные или на предъявителя? Например, сберегательный сертификат – на предъявителя, и в этом есть минус, им может воспользоваться любой человек.

Кирилл Королев, технический эксперт из Сыктывкара:

– Покупать ОФЗ я не буду и не советую. Это бумага, ценность которой подтверждает государство. А если быть точным, то правительство. Правительство меняется. Меняется и отношение к долгам. За этими бумагами нет реальных ценностей, кроме возможности государства потом напечатать эти деньги (или нарисовать в электронной банковской системе). А эмиссия денег является скрытым налогом на все экономические субъекты страны, так как ведет к уменьшению их покупательной способности.

Странно, что правительство пытается закрыть дыры бюджета сбережениями граждан при условии большого количества неосвоенных средств по самым разным программам. От капремонта до помощи гражданам с ипотекой. Граждан страны уже неоднократно лишали сбережений и продолжают лишать путем отзыва лицензий у банков, отсутствием резервов в системе страхования вкладов, заморозкой накопительной пенсионной программы, увеличением налоговой нагрузки и т.д.

К тому же ставка 8,5 процента – ниже ключевой ставки банка России, к которой привязана ставка рефинансирования. И банки предлагают депозиты с более высокой процентной ставкой. Соответственно, у граждан взять в кредит дешевле, чем у «Банка России». Зачем? На какие цели предполагается направить эти средства? Гражданам об этом не говорят. Но зато обсуждают повышение налогов для населения.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Одно сочетание слов облигации федерального займа » вызывает сомнения у меня как рядового гражданина. На фоне всевозможных махинаций с различными фондами, ценными бумагами, дольщиками и при этом почти бездействии государства это федеральное мероприятие мне кажется сомнительным. Да и денег «под подушкой» у людей не осталось. Может, поищем пока другие инструменты поднятия экономики? Для начала надо сделать все возможное, чтобы вернуть людям уверенность в стабильном завтрашнем дне.

Татьяна Чупрова, главный эксперт Центра господдержки АПК и рыбного хозяйства Коми из села Усть-Цильма:

– Лично я облигации приобретать не буду. Нет уверенности в том, что получу от них доход. Лучше направлю сбережения при их наличии на строительство жилья для детей.

Сергей Водолазский, представитель общественной организации из Ухты:

– Я не буду покупать у государства ОФЗ, потому что я ему не верю. Мне 33 года, а я до сих пор честным трудом себе не заработал на квадратные метры, так как налоги растут в суммах и в количестве. Мое государство меня не ценит как гражданина и использует как источник дохода, периодически нарушая мои конституционные права.

За свои 33 года я не увидел и не почувствовал от своего государства никакой реальной поддержки: как ребенок, как школьник, как студент, как молодой специалист, как предприниматель, как представитель общественной организации, как гражданин. Медицина платная, отдых платный, детское развитие платное, все перевели на коммерческую основу. Я не хочу одалживать свои деньги тем, кто их не отдаст никогда. В 90-х мы уже вложили свои деньги в АО «МММ» и до сих пор не получили свои дивиденды. Граждан обманули, а государство не решило их проблемы и допустило создание сомнительной организации, тем самым поддержав данную финансовую схему.

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