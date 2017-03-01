Не хватает миллиарда

Власти Коми ищут средства на обустройство земельных участков для многодетных семей

Прошел ровно год, как председатель российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение регионам в течение трех лет ликвидировать очереди льготников на получение в собственность бесплатно земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Но по-прежнему количество очередников, большинство из которых – многодетные семьи, огромно. Собравшийся по этому поводу президиум Госсовета Коми разбирался, удастся ли республике управиться в назначенные премьером сроки.

Открывшая заседание спикер парламента Надежда Дорофеева привела цифры: на 1 января 2017 года в очереди на получение земельных участков числится 1158 граждан, из них многодетных семей – 860. И это при том, что за пять лет (с 2012 по 2016 год) в регионе выделено более полутора тысяч участков. Наделы получили 1290 многодетных семей.

Тем не менее очередь льготников пополняется быстрее, нежели выделяются участки. Причин тому две: нехватка свободных земель в муниципалитетах и средств в республиканском и местных бюджетах на то, чтобы обустроить участки инженерной и дорожной инфраструктурой.

Министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин напомнил, что острее всего вопрос с выделением земли стоит в Сыктывкаре, где в очереди на получение участка числится 614 человек, в том числе 482 многодетные семьи. Для властей столицы региона это большая головная боль, поскольку в границах муниципалитета практически отсутствуют земли, которые относятся к собственности города. Они либо в федеральной собственности, либо сельхозназначения, либо это лесной фонд. А по закону льготникам должны предоставить наделы по месту жительства.

И все же землю для очередников в городе нашли. Буквально на третий день после того, как Дмитрий Медведев дал поручение, администрация Сыктывкара издала постановление о начале разработки документации по планировке и межеванию земель в микрорайоне Емваль Эжвинского района. Здесь планируется «нарезать» порядка 200 земельных участков.

Кроме того, сейчас ведется работа по внесению изменений в генплан Сыктывкара для того, чтобы часть земель лесного фонда в местечке Ягкар поселка Верхняя Максаковка перевести в земли населенного пункта. Это, по словам министра, более 6,6 тысячи га. То есть земли хватит, чтобы очередь за получением участков наконец рассосалась.

Но прежде чем раздать людям наделы, нужно провести дорогостоящие кадастровые работы, утвердить проекты планировки и межевания территории, градостроительные планы земельных участков, определить технические условия подключения объектов к сетям инженерной инфраструктуры.

Как объяснила первый замминистра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Марина Рудавина, к каждому участку, как минимум, должна быть проложена грунтовая дорога и подведено электричество. В сельской местности подготовка одного земельного участка обойдется казне в 800 тысяч рублей, в городе – 900 тысяч. Таким образом, чтобы обустроить в республике земли под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, нужно более одного миллиарда рублей.

Для сравнения: в трехлетнем бюджете Коми на реализацию указанного мероприятия предусмотрено финансирование в размере всего 62,5 миллиона рублей. На 2017 год – почти 11 миллионов, на 2018-й – порядка 23 миллионов, на 2019-й – 28,6 миллиона.

В ходе обсуждения прозвучали самые невероятные предложения, где найти миллиард рублей. К примеру, вице-спикер Владимир Косов то ли в шутку, то ли всерьез предложил отказаться от строительства нового здания театра оперы и балета (которое планируют возвести к 100-летию Республики Коми) и перевести эти деньги для нужд многодетных семей. Первый вице-спикер Александр Макаренко поинтересовался, нельзя ли построить дороги к земельным участкам на условиях концессии, а депутат-справедливоросс Татьяна Саладина предложила возводить на отведенных землях многоэтажные дома для многодетных и отменить льготное налогообложение на имущество для крупных компаний, работающих на территории Коми. Все эти идеи были отвергнуты. Председатель природоохранного комитета Госсовета Василий Смалий настаивал на том, чтобы больше работать с федеральным центром, грамотно составлять документацию для участия в федеральных программах и доказывать, что Коми вправе получать софинансирование, как и другие регионы.

На брифинге по окончании заседания президиума председатель Госсовета Надежда Дорофеева подвела итог состоявшемуся обсуждению.

– Мы попытались оценить ситуацию по выполнению поручения председателя правительства России об устранении очереди на получение земельных участков для многодетных семей. В республике медленно, но идет поиск путей решения этого вопроса. Сегодня прозвучали конкретные дельные предложения. В частности, было предложено активно привлекать федеральные средства в рамках федеральных целевых программ «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских территорий». Прозвучало предложение предоставлять землю в других муниципальных образованиях, а также принимать меры социальной поддержки взамен земельного участка.

На вопрос журналиста «Республики» о том, что дороже обойдется государству – выделение земли или денежная компенсация, спикер ответила, что выделение земли – процедура очень дорогостоящая.

– Нужно подготовить проектно-сметную документацию, провести госэкспертизу, кадастровые работы, межевание, обеспечить участок инфраструктурой. Сегодня звучали предложения изыс-кать дополнительные средства из республиканского бюджета, но мы с вами прекрасно понимаем, что сделать это очень сложно. Правительство работает над этим, ищет средства. Мы периодически заслушиваем по этой теме все муниципальные образования, и хочу сказать: все бьются, все переживают. Мне импонирует опыт других регионов. Скоро на площадке Госсовета пройдет заседание парламентской ассоциации Северо-Запада, и я вне повестки хочу обсудить с коллегами этот вопрос.

Галина Владис

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА