Услуги – по выбору родителей

Дополнительные платные образовательные услуги в детских садах – это желание и выбор родителей, которые хотели бы развить индивидуальные способности своего ребенка. В целом же ребенок, даже не посещающий дополнительные занятия, на выходе из детского сада готов к обучению в начальной школе. Об этом заявила начальник сыктывкарского управления дошкольного образования Тамара Горбунова на прошедшей 28 февраля прямой линии по теме «Платные услуги в детских садах: сколько и за что платим».

По словам Тамары Горбуновой, родители часто выражают недовольство тем, что в детсадах реализуются платные услуги, что на утренниках с концертными номерами выступают дети, посещающие кружки. По их мнению, это неправильно, так как обижает тех малышей, которые посещать кружки не могут. Тамара Горбунова пояснила, что дополнительные услуги оказываются не взамен, а дополнительно к основной образовательной программе.

– В дошкольных учреждениях реализуется две программы: основная общая образовательная, которая направлена на развитие всех детей с учетом преемственности с начальной школой, и дополнительные программы, направленные на развитие творческих и индивидуальных способностей. В свою очередь дополнительные программы реализуются с учетом родительских запросов. К примеру, если родители видят, что у ребенка есть музыкальные способности, они заказывают услугу по обучению пению или танцам, – рассказала начальник управления дошкольного образования.

Платные услуги предлагаются по самым разным направлениям: художественно-эстетические, физкультурно-спортивные, оздоровительные, технические, коррекционные и социально-педагогические. Самые востребованные занятия – художественно-эстетические. Педагогические услуги подразумевают обучение английскому языку, дополнительные развивающие занятия, занятия с психологом и так далее.

Причем все эти услуги востребованы у родителей, о чем свидетельствует статистика. В 2016 году детсады Сыктывкара оказали 721 платную образовательную услугу. Это на 27 больше, чем в 2015 году. Было заключено 21 249 договоров об оказании платных услуг. Дополнительные занятия обычно посещают дети после трех лет, так как до трех лет они больше развиваются в игре, а индивидуальные способности начинают проявляться к трем годам. Родители с удовольствием соглашаются на то, чтобы ребенок дополнительно развивался прямо в детском саду – ведь это экономит их время и освобождает от сопровождения малыша в различные кружки и студии.

В каждом детском саду, где оказываются дополнительные услуги, есть информационные стенды с документацией, необходимой для оказания дополнительных услуг. Обязательным условием для оказания услуг является наличие лицензии. В Сыктывкаре из 82 детсадов только 60 оказывают эти услуги, потому что только они имеют лицензии. ДДУ самостоятельно определяет возможности оказания дополнительных услуг в зависимости от материальной базы, численности детей и квалификации персонала. Цены рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов. Пока лицензии на оказание подобных услуг не имеют коррекционный детсад №8 в Орбите, №21 – в Верхнем Чове, №№ 22 и 27 – в поселке Седкыркещ, №№ 41, 51, 68, 79, 80 и 120. Но в ближайшее время платные кружки появятся и в этих учреждениях.

Предельные цены на дополнительные услуги утверждаются постановлением администрации города. Например, предельная цена за одно развивающее занятие составляет 186 рублей, художественно-эстетическое занятие – 204 рубля, физкультурно-спортивное – 192 рубля, оздоровительное – 172, коррекционное – 212 рублей. Цена на коррекционные занятия выше, так как это индивидуальная, а не групповая работа.

– Все наши воспитанники получают равное образование. И если ребенок не посещает платный кружок или секцию, он в это время должен быть занят другим интересным делом. Во всяком случае, так должна быть организована работа в детском саду, – подытожила Тамара Горбунова.

Галина ГАЕВА