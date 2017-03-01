В Коми соревнуются молодые профи

Во вторник в столице Коми стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – состязания начинающих строителей, сварщиков, поваров и других представителей рабочих профессий. Признанные лучшими поедут соревноваться с молодыми профессионалами из других регионов России.

Нынешние соревнования – региональный этап всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который, в свою очередь, является ступенькой к мировому чемпионату. Появлением этих соревнований мир обязан некоммерческой международной организации WorldSkills International, поставившей себе цель повысить статус рабочих профессий, популяризировать их, способствовать поднятию уровня профподготовки.

Старт чемпионату дали председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева и заместитель председателя правительства республики Лариса Максимова, вместе нажавшие на символическую кнопку.

– Профессиональное образование в Коми обретает новый формат: оно становится престижным, современным, отвечающим самым высоким мировым стандартам, – заявила на церемонии открытия Надежда Дорофеева. – Все участники чемпионата пройдут серьезное испытание. Это ваш большой шаг на следующую ступеньку личного профессионализма. Не бойтесь трудностей, перенимайте знания и опыт экспертов.

Как отметила Лариса Максимова, сегодня стало модным получать рабочие профессии, поэтому отрадно, что Россия и Коми вступили в это международное движение, которое воспитывает молодых поваров, косметологов, строителей, каменщиков – всех тех, кто строит экономику будущего:

– От имени правительства позвольте пожелать вам успехов, драйва, выявления талантов, а самое главное – делайте с удовольствием и успехом свою работу.

Номинально для Коми «Молодые профессионалы» – это уже второй чемпионат. Но первый, проведенный в прошлом году был пробным шаром. Соревновались только представители одной профессии – кондитеры, и на всероссийские соревнования победители не поехали. А в этом году представлены уже девять направлений (компетенций): сухое строительство и штукатурные работы, сетевое и системное администрирование, сварочные технологии, парикмахерское искусство, поварское дело, прикладная эстетика, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах. Кроме того, в рамках «Молодых профессионалов» в Коми впервые организовали региональный чемпионат JuniorSkills для школьников, занимающихся мобильной робототехникой.

По словам начальника отдела профобразования министерства образования, науки и молодежной политики республики Светланы Суриной, по количеству заявленных компетенций Коми – в «середнячках», есть регионы, где чемпионат проводится по тридцати и более направлениям, например в Москве, Татарстане. Но у республики пока такой возможности нет.

– Очень жесткие требования к площадкам, где проходят соревнования, все должно быть на мировом уровне, – пояснила Светлана Сурина. – Например, мы хотели ввести компетенцию по электротехнике, но не смогли, поскольку там такие требования к изоляции, технике безопасности, что ни одно сыктывкарское предприятие обеспечить этого не смогло. Даже с площадками, где мы можем собрать всех участников сразу, и то проблемы. Открытие чемпионата проводили в актовом зале администрации города, но и там нам было тесновато.

На церемонии открытия действительно было тесно: участники приехали практически из всех муниципалитетов Коми, а также соседних Кирова и Йошкар-Олы. Заявились на чемпионат в основном учащиеся различных колледжей и техникумов, но были и те, кто уже начал свою трудовую карьеру, – по условиям соревнований главное, чтобы работал он не более трех лет. Кроме того, пришло немало болельщиков, наставников, так что большой зал был забит до отказа.

По окончании церемонии открытия участники чемпионата отправились на рабочие площадки, организованные на базе различных сыктывкарских учреждений профобразования. График у «молодых профессионалов» был построен очень жестко – работа с утра до вечера под присмотром экспертов (большая часть которых приехала из-за пределов Коми), которые не будут отходить от них ни на шаг, оценивая, как участники справляются с конкурсными заданиями. Развлекательную программу, впрочем, тоже предусмотрели.

Итоги чемпионата огласят вечером 2 марта. Победители по всем девяти компетенциям после этого получат направления на российские соревнования со своими коллегами. Причем, по словам Светланы Суриной, впервые такие состязания будут проводиться в разных регионах – в зависимости от профессии участникам придется направиться в самые разные части России от Москвы до Якутии. Лучшие сварщики, например, поедут в Красноярск.

Анна Потехина