Правительства Коми и Югры подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Российского инвестиционного форума, проходившего в Сочи, глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, стороны договорились стимулировать инновационную деятельность, обмениваться информацией в сфере государственного тарифного регулирования. Совместно рассматривать проекты, направленные на развитие экономического потенциала, сотрудничать в области развития энергетической инфраструктуры с целью формирования рациональной энергоэффективной системы производства и распределения электроэнергии на приграничных территориях. Сотрудничать в сфере диверсификации топливно-энергетического комплекса и промышленного производства, в том числе путем поиска и привлечения для этих целей зарубежных партнеров и инвесторов, в сфере развития наукоемких технологий и производства конкурентоспособной социально значимой продукции. А также создавать благоприятные условия для всесторонних контактов научно-исследовательских и проектных организаций, обмениваться опытом по вопросам нормативного правового регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды, развития туризма, способствовать сохранению и укреплению культурных связей.

– Между нашими регионами сложились давние тесные добрососедские отношения. Основы нашего сотрудничества – прочные. Это взаимное уважение, деловые партнерские отношения, экономическая выгода. У нас есть чем поделиться друг с другом и реализовать совместные проекты в области социальной политики, здравоохранения, культуры, науки, в сфере промышленного производства и многих других, – отметил Сергей Гапликов. – Я уверен, что соглашение, которое мы подписали, придаст новый импульс совместному развитию наших регионов, расширит возможности и перспективы сотрудничества, а также повысит эффективность нашего взаимодействия.

Наталья Комарова отметила, что Республика Коми является для Югры добрым соседом. Сейчас в ХМАО готовятся несколько крупных инвестиционных проектов с привязкой к Приполярному Уралу, который связывает оба региона. Там должен быть создан новый горнопромышленный кластер.

– Совершая экономические шаги, мы должны заботиться о том, чтобы они не оставляли экологического следа. Приполярный Урал отличает уникальная окружающая среда. Ее охрана отдельно задекларирована в нашем соглашении. Рекреационная база наших регионов должна быть использована для развития этнографического и экологического туризма. Такой интерес есть. В прошлом году туроператоры Югры разработали новый туристический маршрут, который проходит в районе горы Народная, одновременно захватывает Югру и Коми, так что туристы находятся примерно одинаковое число дней на территории обоих наших регионов. Кстати, знаменитые столбы выветривания в Коми, с которыми связана мансийская легенда, также расположены недалеко от границы с Югрой. Все это перспективное направление для нашего взаимодействия, – прокомментировала подписание документа губернатор ХМАО.

Роман СЕМЕНОВ

Фото ugra-news.ru